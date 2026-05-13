Garlasco, il ministro Nordio torna sulla sentenza definitiva contro Stasi: "Situazione anomala, mai vista"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Carlo Nordio torna a criticare il sistema che avrebbe permesso di determinare tutta la vicenda giudiziaria di Garlasco. Commentando gli ultimi sviluppi della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, il ministro della Giustizia ha espresso nuovamente le sue perplessità sulla condanna di Alberto Stasi, parlando di “situazione anomala, che non ho mai visto”.

Le critiche di Carlo Nordio

Del resto non è la prima volta che il ministro Nordio commenta la nuova indagine su Garlasco, senza mai entrare nel merito dell’inchiesta, ma contestando il processo giuridico che ha portato alla condanna Alberto Stasi.

Già ad ottobre 2025, in clima da campagna sul voto del referendum della Giustizia, il Guardasigilli aveva sostenuto che su tutta la vicenda c’è un “vizio di origine“.

“Vizio” relativo a una sentenza che, secondo lui, non avrebbe rispettato il principio del “ragionevole dubbio”.

“Come fai a condannare una persona quando ha dubitato una Corte d’Assise, quando ha dubitato una Corte d’Assise d’appello al punto da assolvere e senza rifare il processo ex novo, come accade negli ordinamenti anglosassoni” si era chiesto il ministro, parlando ai giornalisti.

Il commento sulla condanna ad Alberto Stasi

Nella giornata di mercoledì 13 maggio, Carlo Nordio ha ribadito lo stesso concetto durante un intervento ad un convegno a Roma sul supporto psicologico per la polizia penitenziaria.

”Il ministro della Giustizia non può pronunciarsi su un procedimento in corso – ha premesso – posso solo in via astratta dire da cosa nasce questa situazione paradossale: nasce da una legislazione, che secondo me dovrebbe essere cambiata ma sarà molto difficile cambiarla, per la quale una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata”.

Il Guardasigilli ha voluto precisare di non avere “la più pallida idea della dinamica del delitto e del suo autore, ma ho un’idea chiara sulla dinamica della nostra legislazione, che è sbagliata”.

”Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannare una persona che è stata assolta due volte, da una Corte di assise e da una Corte di assise di appello?” è tornato a chiedere Nordio.

L’esponente del Governo ha sottolineato che nel “sistema anglosassone tutto questo non solo non esiste ma è assolutamente inconcepibile“.

Definendo il caso Garlasco come una ”situazione anomala, che non ho mai visto”, il ministro ha aggiunto che “oggi il cittadino italiano si domanda perplesso come possa essere che una persona ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre attualmente si indaga su un altro sulla base di prove per le quali, secondo l’accusa, l’autore del delitto sarebbe diverso dal primo”.

Il commento dell’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti

Il punto di vista del ministro della Giustizia è stato “sottoscritto” dall’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali di Andrea Sempio.

“È quello che io dico dal momento della mia nomina laddove la normativa fosse interpretata in senso tale da consentire un nuovo processo a carico di persona diversa da un condannato per reato monosoggettivo, sarebbe o incostituzionale o comunque da modificare” ha affermato.

Il legale ha dunque fatto proprio il pensiero di Nordio, ribadendo in sostanza la posizione della difesa di Sempio.

Secondo Cataliotti, se si arrivasse ad un nuovo processo sull’omicidio di Chiara Poggi a carico del 38enne, con ancora il giudizio definitivo di condanna per Alberto Stasi, si delineerebbero profili di incostituzionalità.