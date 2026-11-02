Garlasco, il misterioso manoscritto di Andrea Sempio saltato fuori dai diari e interpretato dai carabinieri

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Tra i diari sequestrati ad Andrea Sempio il 14 maggio 2025 c’è una pagina in stampatello che ha destato interesse, quasi come fosse una pagina di appunti, con scarabocchi in basso. La pagina parla di suicidi e riporta il nome Ferri. Compare anche la dicitura "uomo misterioso" e il testo si concluderebbe con le parole "io aiutato". Il foglio fa parte degli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, in cui Sempio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, e la sua lettura resta comunque poco intelligibile perché la grafia è difficile da decifrare.

Garlasco, cosa c’è scritto nel manoscritto di Sempio

Secondo la trascrizione, il foglio si apre con "Partito da Giada a seguito di mia interc. suicidi". Giada sarebbe l’avvocata Giada Bocellari, del collegio difensivo di Alberto Stasi, che nel 2017 aveva condotto indagini difensive sui suicidi avvenuti a Garlasco tra le conoscenze di Sempio, mentre "interc." andrebbe letto come intercettazione. Nei soliloqui captati in auto Sempio avrebbe parlato proprio di quei suicidi, in particolare di quello di un amico.

Più sotto compaiono "ragazzi" e un "Ale" non identificato, accanto al nome Ferri, poi "uomo misterioso" e la domanda "Sapevano (o sapevamo) la versione Poggi?", con il verbo di lettura incerta. In chiusura la trascrizione riporta "Ale sì, io aiutato", con una freccia che collega "Ale" a "Parla con Lov". I carabinieri leggono "Lov" come l’avvocato Massimo Lovati, l’ex difensore di Sempio, perché in altri appunti l’abbreviazione viene sciolta sempre così. Non si capisce bene cosa intendesse esattamente dire Sempio e il foglio non riporta alcuna data utile per collocarlo cronologicamente.

Il nome Ferri e la riapertura del caso di Giovanni Ferri

Il nome Ferri potrebbe, forse, richiamare Giovanni Ferri, il meccanico in pensione di 88 anni trovato morto a Garlasco nel 2010 in un’intercapedine di via Mulino, caso archiviato all’epoca come suicidio. Nelle ultime settimane la Procura di Pavia ha riaperto il fascicolo su istanza dell’avvocato Fabrizio Gallo, legale della vedova, e indaga per omicidio volontario a carico di ignoti.

Con la riapertura il foglio, che fa parte del materiale di interesse per gli investigatori, potrebbe assumere un valore diverso da quello attribuito finora. Gallo ha annunciato che chiederà al pubblico ministero titolare del nuovo fascicolo di sentire Sempio per chiarire il senso di quegli appunti. Sempio, che si dichiara estraneo all’omicidio di Chiara Poggi, non risulta neanche indagato per la morte di Ferri. Quindi è un mistero quel nome scritto sul foglio, nel caso si intendesse proprio Giovanni Ferri, o forse si è preso un abbaglio.

Rinvio a giudizio per Sempio, i tempi della Procura di Pavia

La richiesta di rinvio a giudizio per Sempio potrebbe arrivare già questa settimana. L’inchiesta è stata chiusa due volte, una a maggio e un’altra a fine settembre, mentre già nei giorni scorsi si parlava del fatto che la Procura sarebbe pronta a chiedere il rinvio a giudizio. Questa mattina il procuratore aggiunto Stefano Civardi, che coordina l’inchiesta, non ha risposto all’inviato di Mattino Cinque che faceva domande nel merito.

La difesa di Sempio, con gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, si aspetta la richiesta e ha annunciato che in quel caso solleverà un’eccezione di incostituzionalità legata alla condanna definitiva di Alberto Stasi, il quale è stato già condannato in via definitiva a 16 anni nel 2015. Questo è un passaggio importante perché con la richiesta Sempio passerebbe da indagato a imputato, e a decidere se mandarlo a processo sarebbe il giudice dell’udienza preliminare di Pavia. C’è anche una richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi, prevista entro novembre.