Garlasco, il mistero dei due asciugamani scomparsi dalla casa di Chiara Poggi dopo l'omicidio

Il delitto di Garlasco continua ad avere misteri, tra i tanti anche la scomparsa di due asciugamani, dei teli da mare della famiglia. La madre di Chiara è sicura: erano in casa prima dell’omicidio.

Dove sono gli asciugamani?

Dalla villa della famiglia Poggi sono spariti due teli da mare. La notizia era emersa già nel 2008, quando al loro rientro la madre di Chiara, Rita Preda, aveva denunciato il fatto. I teli si trovavano conservati in casa prima dell’omicidio.

Nello specifico erano custoditi in vista dell’estate nel terzo cassetto della cassettiera presente nella cantina della villetta. Preda ne è certa: erano lì prima della partenza per le vacanze in Trentino, il 5 agosto 2007.

Al rientro in casa, il 16 aprile 2008, la scoperta: non erano più al loro posto. Sono stati utilizzati? Forse proprio dal killer. Questa è una delle ipotesi.

Com’erano i due teli?

Questi teli erano della famiglia da tempo. La donna era riuscita a descriverli con molti dettagli. Uno era azzurro, con al centro dei mazzi di fiori colorati: era quello usato da Chiara Poggi.

L’altro telo era di un colore verde acqua acceso, anch’esso decorato con un motivo floreale. Entrambi venivano usati regolarmente. La loro assenza, infatti, è stata subito notata.

Le ipotesi

Inevitabilmente, una delle ipotesi emerse fin dal primo momento è che l’assassino abbia potuto utilizzare i teli per ripulirsi o per pulire parte dell’ambiente, per poi portarli via con sé.

Questa ipotesi però prevede che l’assassino conoscesse l’esatta ubicazione dei teli da mare, per andare a colpo sicuro e non sporcare pavimenti o altri mobili. Inoltre, l’assassino avrebbe dovuto scavalcare il corpo di Chiara per prenderli, perché l’unico modo di arrivarci era tramite la scala sulla quale è stata trovata riversa senza vita. Invece, sulle scale non ci sono impronte sporche che dimostrino una discesa verso la cassettiera.

Da qui la seconda ipotesi: e se Chiara li avesse usati nei giorni precedenti? In questo caso i due teli non si sarebbero trovati nella cassettiera, ma a disposizione in un’altra zona della casa.