Garlasco, il mistero dell'altra bici ritrovata in via Toledo dopo l'omicidio: la versione di Marchetto

Il delitto di Garlasco si arricchisce di un "vecchio nuovo" mistero. Circa un mese e mezzo dopo l’uccisione di Chiara Poggi, un’agente della polizia municipale avrebbe trovato una bicicletta nera da donna in mezzo a sterpaglie in via Toledo, non lontano dal teatro della tragedia. Interpellata negli scorsi giorni, la donna non ha però voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Il ritrovamento, mai verbalizzato, fu però confermato dalla testimone Franca Bermani e dall’allora maresciallo Francesco Marchetto.

Il ritrovamento della bici mai finito in un verbale

Marchetto ha ribadito il ritrovamento della bici nera tra le sterpaglie della diramazione secondaria di via Pascoli. "Non so perché non sia stata sequestrata, non mi fu riferito nulla di questa fantomatica bicicletta".

"Venni alla conoscenza di questo fatto solo dalle testate giornalistiche tempo dopo", ha proseguito l’ex maresciallo. E ha poi citato proprio la signora Bermani, dicendo "era stata avvisata" del ritrovamento.

"Presumo siano stati i vigili urbani ad avvisarla. Le fecero una sommaria descrizione, ma di fatto nessuno andò lì a prelevare la bicicletta".

La (non) dichiarazione dell’agente di polizia municipale

Intervistata al telefono da Emanuele Canta per la trasmissione Mattino Cinque, la poliziotta che avrebbe individuato la bicicletta 19 anni fa non ha confermato né smentito nulla.

"Non voglio parlare di cose fasulle", afferma a un certo punto l’agente incalzata dal giornalista. Probabilmente un riferimento al fatto che quel ritrovamento non fu mai messo a verbale, restando fuori dal faldone degli atti dell’inchiesta.

Il punto del presunto ritrovamento si trova tra la villetta dei Poggi e la casa di Andrea Sempio. Il campo incolto in cui fu rinvenuta la bici si trova appunto alle spalle di via Pascoli.

Un elemento potenzialmente importante, visto che casa Poggi aveva un ingresso posteriore che dava proprio sul terreno in questione. Alla fine della strada si trova inoltre l’abitazione della nonna di Sempio.

Il mistero si configura nella misura in cui la posizione della municipale appare in contrasto con la testimonianza resa da Franca Bermani durante il processo di primo grado.

Un racconto dettagliato, in cui la donna afferma di essere stata avvertita della scoperta della bici.

La testimonianza di Franca Bermani sulla bici misteriosa

Fin dalle primissime indagini, la signora Bermani riferì di aver individuato, la mattina del 13 agosto 2007, una bicicletta nera da donna tra le sterpaglie della via secondaria tornata al centro del caso.

Il racconto fu poi reso in Tribunale con dovizia di particolari. Mesi prima la Bermani aveva raccontato le stesse cose a un quotidiano locale, La Provincia Pavese, il 25 settembre 2014.

"La bici nera sequestrata a Stasi non è uguale a quella che ho visto davanti a via Poggi, la mattina del delitto. Troppi particolari importanti sono diversi. Senza cestino, con le molle cromate, pararaggi di plastica stretto, manubrio vecchio stile con manopole a rientrare, e la sella larga".

E poi aveva aggiunto: "La bicicletta di Alberto Stasi l’ho vista solo in foto per ora. Noto che ha il cestino, si può mettere e togliere, va bene. Ma la bici di Stasi ha anche un’altra sella, più stretta, non ha molle e il pararaggi posteriore è molto più largo, arriva fino alla catena".

La rivelazione di Bocellari, legale di Stasi, sulle tracce sulla bici

Un’altra intervista esclusiva di Mattino Cinque ha interpellato l’avvocata difensore di Alberto Stasi, Giada Bocellari, sul ritrovamento di tracce di Dna sui pedali della bicicletta citata dalla testimone.

La legale sottolinea come gli esperti del Ris riferirono che il campione era di natura ematica. Una perizia disposta dai giudici di primo grado del 2009 stabilì però che le tracce contenevano funghi e lieviti.

Il Dna di Chiara Poggi era effettivamente presente sui pedali della bici Umberto Dei – che non è la stessa notata nelle sterpaglie – ma non era di natura ematica.

Incrociando le dichiarazioni della madre di Chiara, la difesa di Stasi ha avanzato l’ipotesi che quelle tracce fossero dovute a un’escoriazione subita dalla ragazza durante una pedalata verso una festa di paese.