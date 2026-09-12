Garlasco, il mistero dell'arma mai trovata per il delitto di Chiara Poggi: cosa si è scoperto fin qui

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Uno degli aspetti mai chiariti dell’omicidio di Garlasco, sia nella prima inchiesta che portò alla condanna di Alberto Stasi che nella nuova che vede indagato Andrea Sempio, è l’arma del delitto, mai ritrovata. A 19 anni di distanza resta uno dei grandi misteri del caso: non sappiamo cosa sia stato usato per uccidere Chiara Poggi, sul tipo di arma utilizzata si possono fare solo ipotesi.

Garlasco, il mistero dell’arma del delitto

A 19 anni di distanza resta ancora un mistero quale sia stata l’arma del delitto usata per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

L’arma del delitto, uno degli elementi chiave in una indagine per omicidio, non è mai stata ritrovata.

ANSA

Su cosa sia stato usato per uccidere Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007 si possono solo fare ipotesi, sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori.

Anche le recenti indagini sul delitto che vedono indagato Andrea Sempio non hanno portato a nulla.

Gli investigatori coordinati dalla procura di Pavia hanno effettuato diverse perquisizioni e ricerche, tra cui quella in un canale a Tromello (Pavia), vicino alla casa dove un tempo viveva la nonna delle sorelle Cappa, cugine di Chiara Poggi.

Cosa è stato usato per l’omicidio di Chiara Poggi

Vediamo quindi di mettere assieme cosa si è scoperto fin qui sull’arma del delitto.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a partire dall’autopsia, Chiara Poggi è stata colpita più volte con un oggetto contundente e pesante.

I vari specialisti che si sono occupati del caso l’hanno definito un delitto d’impeto, è quindi ipotizzabile che sia stato usato qualcosa trovato sul posto.

L’anatomopatologa Cristina Cattaneo, nella sua consulenza realizzata nei mesi scorsi per la procura pavese, afferma che sia stata usata un’arma con parti metalliche.

Forse un martello

L’esperta ipotizza un oggetto comunemente reperibile, probabilmente un martello dalla testa battente con una coda posteriore.

Forse il martello che risulta scomparso da casa Poggi – assieme ad altri oggetti – e mai ritrovato.

Altri elementi utili arrivano poi dall’esame delle tracce di sangue sulla scena del delitto. In casa sono state trovate diverse tracce ematiche prodotte dalla sgocciolamento dall’arma del delitto.

Nessuna traccia invece all’esterno, una circostanza che fa ipotizzare che l’arma sia stata avvolta in asciugamani o simili o chiusa in un contenitore, come una busta o una borsa – o anche entrambe – e portata via dall’assassino.

A corroborare questa ipotesi il fatto che da casa Poggi mancano anche alcuni asciugamani. Dove il killer abbia poi gettato l’arma resta un mistero.