Garlasco, il mistero dell'Estathé nella spazzatura e il bisbiglio durante il sopralluogo dei carabinieri

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Ciò che si ritrova nella spazzatura è utile a ricostruire le ultime ore della vita di coloro a cui quell’immondizia appartiene. Si indaga dunque, seppur in ritardo, sul sacchetto ritrovato nella villetta di Garlasco a seguito dell’omicidio di Chiara Poggi. A catturare l’attenzione è un vasetto di Estathé, di cui si sente parlare in uno dei video girati durante il sopralluogo dei carabinieri sul luogo del delitto.

Il bisbiglio durante il sopralluogo dei carabinieri

Nel corso della puntata di giovedì 30 luglio di Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, si torna a parlare del caso Garlasco.

Il conduttore mostra il frammento di un video registrato durante uno dei sopralluoghi svolti dagli agenti dei carabinieri sul luogo del delitto.

La telecamera si sofferma sul sacchetto della spazzatura presente in cucina, dove si notano alcuni vasetti di plastica.

Una voce, a tono bassissimo, quasi in un sussurro, chiede: “C’è l’Estathé?”. Domanda cui qualcun altro risponde, sempre bisbigliando, “sì”.

Il giallo dell’Estathé

Se si parla della confezione vuota di Estathé rinvenuto nell’immondizia della casa di Garlasco è per una discrepanza notata dal giornalista Luca Grimaldi.

Il barattolino presente nel sacchetto sarebbe differente dagli altri rinvenuti nel frigo della cucina, il cui acquisto da parte di Chiara Poggi è confermato da uno scontrino del supermercato.

L’Estathé viene venduto in confezioni da 6 brick, non vendibili singolarmente, e dunque identificabili tutti dallo stesso codice a barre.

La confezione della spazzatura, però, presenta un codice e una grafica differente dalle altre presenti nel frigorifero.

Il dubbio, insomma, è che quell’Estathé non sia stato bevuto da Poggi né da Stasi (di cui è stato rinvenuto il Dna ma non le impronte né la saliva), ma da una persona terza, presumibilmente l’assassino.

I dubbi sulle indagini nel caso Garlasco

Il sacchetto della spazzatura della cucina di casa Poggi fu sequestrato il 13 agosto 2007, il giorno dell’omicidio.

I rifiuti al suo interno vennero però repertati soltanto più di 8 mesi dopo, il 16 aprile 2008, per poi scomparire dai faldoni d’inchiesta.

È stato soltanto con la riapertura delle nuove indagini del 2025, che vedono Andrea Sempio come indagato, che quei reperti sono stati analizzati per la prima volta.

“Quando le cose vengono fatte sistematicamente troppo male, – afferma Luca Grimaldi a Zona Bianca – bisogna porsi delle domande”.

“Indipendentemente dalla risoluzione del giallo sul delitto, – prosegue il giornalista de Le Iene – qui si apre un altro capitolo di questa vicenda, relativo alla qualità delle indagini che sono state fatte”.

Il caso della bottiglietta senza tappo

Oltre al brick di Estathé, tra gli elementi sotto analisi nel corso delle nuove indagini sul delitto di Garlasco vi è una bottiglietta d’acqua in plastica da mezzo litro.

Secondo la madre, l’avrebbe acquistata Andrea Sempio in un bar di Vigevano, proprio nel giorno in cui fu uccisa Chiara Poggi. L’acquisto servirebbe dunque da alibi.

La madre dell’indagato, raccontando l’episodio a Le Iene, aveva specificato che la bottiglia era stata venduta senza tappo, ma Sempio non ne ha mai parlato con gli inquirenti, affermando di non ricordare bene.