Garlasco, il mistero dell'impronta 97F lasciata forse dall'assassino di Chiara Poggi: "Mai stata analizzata"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel caso del delitto di Garlasco si continua a discutere del mistero sull’impronta 97F, che forse sarebbe stata lasciata dall’assassino di Chiara Poggi ma che “non è mai stata analizzata”. Il segno è stato rinvenuto sulla parete sinistra della scala che conduce al piano interrato della villetta di via Pascoli dove viveva e fu trovata morta la ragazza.

Cos’è l’impronta 97F del caso Garlasco

L’impronta 97F, localizzata sulla parete sinistra della scala interna della villetta di via Pascoli a Garlasco, è stata repertata dai Ris di Parma nel 2007.

Tale traccia, come già emerso in passato, potrebbe essere “riferita allo strofinio di una mano dell’aggressore”.

ANSA

L’assassino di Chiara Poggi, in pratica, potrebbe aver poggiato la sua mano sinistra sporca del sangue di Chiara su quella parete (a 20 cm di altezza rispetto al primo gradino), strofinandola mentre si liberava del corpo della vittima.

Le dichiarazioni di Linarello sull’impronta 97F

La trasmissione Mattino Cinque, nella puntata di giovedì 16 aprile, è tornata a parlare dell’impronta 97F.

La conduttrice Federica Panicucci ha chiesto: “Se ci dicono essere lo swipe dell’assassino, perché non è stata analizzata?”.

La risposta del genetista Pasquale Linarello, consulente della difesa di Alberto Stasi, ospite in trasmissione: “Forse perché chi fa l’analisi del dna non fa poi la BPA. L’analisi del dna viene consegnata a novembre del 2007 e la BPA viene consegnata a dicembre”.

“Il perché non sia stato fatto un approfondimento io questo non lo so” ha poi dichiarato Linarello.

Le parole di Raffaella Sorropago sull’impronta 97F

Anche Raffaella Sorropago, perito balistico ed esperta della BPA, è intervenuta a Mattino Cinque sull’impronta 97F nel caso del delitto di Garlasco: “Io non sono tanto d’accordo sul fatto che, data la posizione, quell’impronta sia necessariamente dell’aggressore“.

Poi ha spiegato: “Noi diamo per scontato il trascinamento del corpo di Chiara Poggi ma noi non possiamo sapere se l’omicida l’abbia sollevata per poi lanciarla”.

Ancora Raffaella Sorropago: “Tutte queste tracce che noi imputiamo necessariamente all’aggressore, in realtà, non sappiamo se possano essere state generate, per esempio, dal movimento dei capelli imbrattati di sangue durante lo spostamento”.

L’esperta ha spiegato ancora: “Se io l’ho sollevata per poi, diciamo così, scaraventarla giù per le scale, ho tutta una possibilità di produzione di tracce ematiche nell’ambiente ben oltre i 20 centimetri da terra”.