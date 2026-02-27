Garlasco, il mistero della cornetta del telefono: "Può essere che qualcuno l'abbia alzata"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il telefono che si trovava nella villetta dei Poggi al momento dell’uccisione di Chiara presentava una piccola macchia di sangue nella zona in cui si appoggia la cornetta. Un dettaglio che potrebbe far pensare che la vittima possa aver tentato di raggiungere il telefono, o che qualcuno abbia alzato la cornetta per altri motivi.

Il telefono di casa Poggi e l’omicidio di Garlasco

C’è un dubbio su un dettaglio che riguarda il telefono fisso che i Poggi avevano in casa nel momento dell’omicidio della figlia Chiara a Garlasco, nel 2007.

Sul telefono sono state trovate numerose macchie di sangue, ma una in particolare ha attirato l’interesse degli investigatori, perché si trovava in un punto in cui difficilmente sarebbe potuta arrivare se la cornetta fosse stata riposta nella posizione corretta.

La macchia si trova proprio nel luogo del corpo del telefono fisso in cui si appoggia una cornetta quando non si sta eseguendo una chiamata. Il genetista Matteo Fabbri ha parlato di questa stranezza alla trasmissione Mattino Cinque:

Per quanto riguarda il telefono, la traccia è molto suggestiva, perché lo spazio tra telefono e cornetta è molto stretto.

Chi può aver alzato la cornetta del telefono

Lo stesso Fabbri, però, ha smontato l’idea che possa essere stata Chiara Poggi a sollevare quella cornetta, magari per chiedere aiuto o per tentare di difendersi.

Il genetista ha richiamato la perizia del dottor Ballardini sulla vittima, che aveva chiarito che quasi tutti i colpi inferti alla ragazza erano stati letali.

Di conseguenza, anche solo dopo uno o due colpi, Chiara Poggi sarebbe stata incosciente e quindi impossibilitata a difendersi. Fabbri quindi ipotizza un altro scenario:

“Può darsi che qualcun altro abbia alzato la cornetta o staccato il telefono per motivi di riservatezza o altro” ha spiegato il genetista.

La questione dei capelli ritrovati nelle mani di Chiara Poggi

Riguardo alla reazione di Chiara Poggi all’aggressione, Fabbri ha parlato anche dei capelli ritrovati tra le mani della ragazza.

Il genetista ha spiegato che si trattava di capelli che appartenevano alla linea materna della madre di Chiara Poggi.

Con ogni probabilità, quindi, erano capelli della stessa vittima. Spesso, ha spiegato il genetista, succede che le vittime di un’aggressione si strappino accidentalmente dei capelli nel tentativo di proteggersi il volto o il cranio.