Garlasco, il mistero della donna con la borsa presente sulla scena subito dopo la morte di Chiara Poggi

Alle 15:07 del 13 agosto 2007 sulla scena del delitto di Garlasco era presente una donna che aveva con sé una borsa. Questo dettaglio compare in una foto scattata dagli inquirenti sull’ingresso della villetta, in una istantanea che immortalava la porta blindata dell’abitazione e le prime tracce di sangue presenti sul pavimento. Va ricordato che sulla scena del crimine, dopo la segnalazione di Alberto Stasi, erano presenti 14 militari arrivati da Garlasco, Vigevano e Pavia. Ciò che si può vedere dallo scatto è qualcuno che indossa una gonna pantalone in jeans, una maglietta bianca a righe scure e uno zainetto marrone. Quella presenza solleva molti dubbi sul possibile inquinamento della scena del delitto, probabilmente oggetto di incursioni da parte di persone non titolate.

Chi era la donna con la borsa?

In un servizio andato in onda su Ore 14 Sera giovedì 20 novembre è stata portata alla luce una foto scattata sulla scena del delitto da parte degli inquirenti, il 13 agosto 2007 alle 15:07. Il corpo di Chiara Poggi era stato rinvenuto da circa un’ora.

Nell’istantanea si può vedere parte di una persona, sulla destra, che potrebbe essere una donna. L’individuo indossa indumenti apparentemente femminili come una presunta gonna in jeans, una maglietta bianca a righe scure e uno zainetto marrone.

ANSA Sulla scena del delitto di Garlasco gli inquirenti avevano fotografato una persona, probabilmente una donna, presente all’interno della villetta durante il sopralluogo

Dopo la segnalazione di Alberto Stasi, in via Pascoli 8 accorsero quattordici carabinieri, tra i militari della stazione di Garlasco, quelli della compagnia di Vigevano e i colleghi di Pavia. Oltre agli uomini dell’arma erano presenti un’infermiera del 118 e la pm Rosa Muscio.

A far notare il dettaglio di quella foto è stata Giada Bocellari, l’avvocata che difende Alberto Stasi insieme al collega Antonio De Rensis. Ci si interroga, ora, su chi potesse essere quella donna e sulla possibile confusione creatasi all’interno dell’abitazione dei Poggi.

Le ipotesi

Un’inviata di Ore 14 ha raggiunto Francesco Marchetto, l’ex maresciallo dei carabinieri di stanza a Garlasco all’epoca dei fatti e poi sollevato dal caso. Marchetto ricorda quanto fosse popolata la villeta al suo arrivo e sospetta che vi fossero anche persone che presenziavano solamente a titolo di curiosità.

Gli inquirenti intervenuti quel pomeriggio in via Pascoli dicono di non ricordare chi indossasse quegli indumenti. Marchetto, inoltre, sostiene che quel giorno tra i militari dell’arma non vi erano donne, e l’unica donna titolata per muoversi sulla scena del crimine era, appunto, la dottoressa Muscio, che comunque arrivò a Garlasco tempo dopo.

In un altro scatto viene mostrato un carabiniere in borghese che indossa indumenti simili e una borsa, ma analizzando i dettagli più in profondità si nota che le righe sulla maglietta non sono compatibili con quelle che si vedono nello scatto delle 15:07.

Lo sfogo di De Rensis

Presa la parola, Antonio De Rensis si pone delle domande: “Dove sono le impronte di quella donna?” e fa notare che lo scatto delle 15:07 lascia intendere che il carabiniere che fece la foto sicuramente vide quella persona e – qualora si fosse trattato di una presenza non autorizzata – avrebbe dovuto allontanarla.

Poi De Rensis passa ad altri indizi: “Queste impronte dove sono? Stasi è in galera! I capelli? Eh. Le impronte sul pigiama? Eh. La signora senza impronte? Eh. Stasi è a Bollate! Stasi è a Bollate!”. Il colonnello Gennaro Cassese esclude che in sua presenza vi fossero civili liberi di muoversi all’interno dell’abitazione. Il dubbio, per il momento, resta tale.