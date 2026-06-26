Garlasco, il mistero della luce accesa in cantina: le contraddizioni di Stasi sul ritrovamento di Chiara Poggi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, c’è un dettaglio nel giallo di Garlasco che non trova soluzione: riguarda la luce della scala interna che dal soggiorno porta alla cantina. Alberto Stasi ha sempre sostenuto di averla trovata spenta, ma i carabinieri accorsi sul posto hanno dichiarato che la luce era accesa. E c’è di più: Stasi ha fornito descrizioni dettagliate del corpo di Chiara. Dettaglio che, all’apparenza, sarebbe compatibile con la luce accesa.

Garlasco e il giallo della luce delle scale

"Io ricordo che non ho acceso nessun interruttore", ha raccontato Alberto Stasi nella sua ultima audizione in Procura. Stasi ha però ricordato il suo stato d’animo al momento dei fatti: "È stato un momento un po’ particolare".

Scavando nei ricordi, e rievocando come abbia appreso che la zona era in realtà illuminata all’arrivo di forze dell’ordine e dei soccorritori, Stasi ha aggiunto: "Evidentemente una [luce], forse quella delle scale, era era già stata accesa. Io personalmente non ho azionato interruttori… sicuramente se era accesa non l’ho accesa io".

È la trasmissione Quarto Grado a fare un’antologia delle versioni sul caso, e a mettere in evidenza le apparenti contraddizioni.

La prima ricostruzione: il 17 agosto 2007, pochi giorni dopo la morte di Chiara Poggi, Alberto Stasi dichiarò di aver trovato la luce spenta.

"Ricordo che la luce era spenta, non ho acceso la luce, mi sono fermato un istante e ho sceso due gradini circa. Mi sono inclinato con il busto leggermente in avanti e guardando verso sinistra le scale ho visto il corpo di Chiara", disse.

Il 22 agosto 2007, interrogato dalla pm Muscio, Stasi confermò, seppur con minore convinzione, lo stesso racconto: "La luce delle scale della cantina, non ricordo, ma credo che fosse spenta".

La testimonianza dei carabinieri

La sua versione venne però contraddetta dalle testimonianze dei carabinieri intervenuti per primi sulla scena del crimine, Serra e Muscatelli.

Anche la dottoressa Rubbi del 118, che per prima esaminò il corpo di Chiara, dichiarò che la luce in cima alle scale era accesa.

La domanda del pm: "Senta, lei quando è arrivata al vano cantina, lungo le cui scale ha trovato poi il corpo di Chiara, la luce delle scale lei se la ricorda? Se la ricorda accesa?". La risposta: "Accesa".

Ed era il 20 maggio 2025 quando Stasi, sentito come testimone dal procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, ripercorrendo gli istanti in cui trovò il corpo di Chiara sulle scale per la prima volta ha cambiato un particolare del suo racconto, sostenendo che la luce delle scale fosse accesa.

I dettagli in merito al corpo di Chiara Poggi

Foto scattate il 13 agosto 2007 durante il primo sopralluogo sulla scena del crimine mostrano la zona delle scale illuminata.

Senza l’illuminazione, argomenta il servizio di Quarto Grado, è possibile che certi dettagli del corpo di Chiara Poggi sarebbero rimasti indistinguibili. Stasi, però, è riuscito a distinguerli.

"Ho visto il lato destro del viso, confermo che era abbastanza visibile ed ho notato una parte bianca del viso. Non ho visto in quel momento parte del viso scuro, anzi ho visto una parte bianca che risaltava rispetto allo scuro che era intorno".

Per il giudice Vitelli, che ha assolto Stasi, questa contraddizione è dovuta al suo stato di shock. Per i giudici che lo hanno condannato, invece, sarebbe un’ulteriore prova che il racconto del ritrovamento sia in realtà una bugia.

Angela Taccia contro certa narrativa su Garlasco

Intanto Angela Taccia, la legale si Andrea Sempio, si è scagliata contro certa narrativa televisiva dopo l’overdose di farmaci che ha portato in rianimazione la madre del suo assistito: "Non tutte le trasmissioni tv sono uguali e c’è modo e modo di raccontare la cronaca".