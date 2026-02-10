Garlasco, il mistero della scarpa trovata nel 2008 dopo l'omicidio: le versioni del testimone e del vigile

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nove mesi dopo l’omicidio di Garlasco un uomo della zona ha ritrovato una scarpa in un campo nei pressi della villetta dei Poggi. Un elemento che non sembra mai essere stato preso in considerazione dai carabinieri di Vigevano, che stavano svolgendo le indagini. Non fu ritenuto un reperto rilevante e le autorità non ne verbalizzarono nemmeno la consegna.

La scarpa ritrovata dietro alla villetta dei Poggi

Nel pomeriggio del 4 aprile 2008 un uomo trovò nella campagna dietro alla villetta dei Poggi una scarpa, un mocassino da donna.

Ricollegandola all’omicidio di Chiara Poggi, l’uomo si era recato in Paese, a Garlasco, avvistando i vigili urbani del suo ritrovamento.

Due agenti si recarono sul posto, trovarono la scarpa e la raccolsero con i guanti per poi metterla in un sacchetto apposito.

Una volta tornati in caserma, gli agenti avrebbero consegnato il reperto ai carabinieri di Vigevano.

Il racconto dell’uomo che trovò la scarpa

La trasmissione Mediaset Mattino Cinque ha raccolto la testimonianza dell’uomo che ha trovato quella scarpa, 18 anni dopo il ritrovamento stesso e a quasi 20 dal delitto.

Il testimone ha raccontato: "Ho trovato questa scarpa, un mocassino 36-37 come misura. Non so di preciso perché non l’ho preso in mano".

Ha poi proseguito raccontando di essere andato a cercare gli agenti della polizia locale in Paese in bicicletta perché il suo telefono era scarico.

L’uomo sarebbe poi stato convocato dai carabinieri di Vigevano per chiarire le circostanza del ritrovamento.

Intervistato a Mattino Cinque, ha dichiarato: "A Vigevano ho parlato con il comandante Cassese, ma non ho firmato nessun verbale. La scarpa non l’ho più rivista. Mi ha detto che non centrava niente".

Le due versioni del vigile che ha repertato la scarpa

Inizialmente, il vigile che era intervenuto quella mattina, contattato da Mattino Cinque, ha smentito il racconto del testimone.

L’agente ha dichiarato infatti di aver sentito la notizia del ritrovamento dall’uomo, ma di non essere mai intervenuto nel campo.

Si è poi però in seguito corretto, confermando di fatto in toto la versione del testimone:

La scarpa l’abbiamo ritrovata noi davvero e l’abbiamo portata dai carabinieri. Poi se abbiano o meno fatto un verbale, va chiesto a loro.

Le Sit contraddittorie

Successivamente, la trasmissione ha ritrovato le Sit, le sommarie informazioni testimoniali, rilasciate dall’agente della polizia locale sul ritrovamento della scarpa.

Nel documento, firmato, è scritto che il mocassino è stato buttato nei rifiuti dagli stessi agenti che lo avrebbero ritrovato.

Nuovamente raggiunto dalla trasmissione, l’agente ha però smentito le sue stesse dichiarazioni, confermando la sua seconda versione.

La scarpa sarebbe stata quindi consegnata ai carabinieri e non sarebbero stati gli agenti della polizia locale di Garlasco a disporne.