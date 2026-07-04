Garlasco, il mistero delle foto di Fuerteventura inviate a Stasi e la versione di Marco Poggi sulla penna Usb

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La nuova consulenza informatica disposta dalla Procura di Pavia sul computer di Chiara Poggi continua ad alimentare interrogativi su alcuni episodi avvenuti nei mesi precedenti il delitto di Garlasco. Tra gli elementi analizzati dall’informatico forense Paolo Dal Checco emerge uno scambio di immagini risalente al 31 agosto 2006, quasi un anno prima dell’omicidio. La relazione tecnica ricostruisce una sequenza di operazioni informatiche che ruota attorno a una cartella fotografica denominata "Fuerteventura" e a una chiavetta Usb sequestrata durante le indagini. Proprio questi elementi hanno riportato l’attenzione su alcune fotografie inviate ad Alberto Stasi e sul ruolo che potrebbe aver avuto il computer della famiglia Poggi nella gestione di quei file.

Le tre foto inviate ad Alberto Stasi il 31 agosto 2006

Come riferito durante l’ultima puntata della trasmissione Quarto Grado, la sera del 31 agosto 2006 intorno alle 21:55 dal computer presente nell’abitazione dei Poggi vengono inviate ad Alberto Stasi tre immagini.

Non sarebbe stato possibile stabilire con certezza se il trasferimento sia avvenuto tramite posta elettronica oppure attraverso Msn Messenger, uno dei sistemi di messaggistica più utilizzati in quegli anni.

Le fotografie raffigurerebbero una ragazza in costume da bagno, una donna distesa in spiaggia completamente nuda mentre prende il sole e, infine, la stessa ragazza della prima immagine mentre è abbracciata a un uomo.

L’identità delle persone ritratte e il motivo dell’invio delle fotografie non sono stati chiariti.

Chi utilizzava il computer di Chiara Poggi? Le ipotesi

Uno dei principali interrogativi riguarda chi stesse utilizzando il computer dei Poggi nel momento in cui le immagini furono inviate.

Nella propria relazione, Paolo Dal Checco prospetta due possibili scenari. Il primo è che a utilizzare il PC fosse stata Chiara Poggi oppure il fratello Marco, da solo o insieme ad altre persone.

Il secondo scenario ipotizzato dal consulente è invece quello di un utente che avrebbe potuto fingersi Chiara durante una conversazione con Alberto Stasi.

Secondo questa ricostruzione, la persona avrebbe cercato di attirare l’attenzione del fidanzato inviandogli fotografie di una ragazza dall’aspetto gradevole, con l’obiettivo di ottenere successivamente fotografie intime dello stesso Stasi.

Si tratta, come precisato nella consulenza, di un’ipotesi investigativa che però non è accompagnata da conclusioni definitive.

La chiavetta Usb e la cartella "Fuerteventura"

L’attenzione degli investigatori si concentra anche su una chiavetta Usb di colore blu, tramite la quale la cartella fotografica sarebbe stata aperta sul computer di Chiara Poggi.

Negli atti della precedente inchiesta, la pendrive risulta classificata come dispositivo in uso a Marco Poggi. La consulenza ricostruisce che alle 14:11 del 31 agosto 2006 sulla chiavetta viene caricata una cartella denominata "Fuerteventura", contenente circa 100 fotografie relative alla vacanza di una ragazza bionda alle Isole Canarie.

Successivamente, intorno alle 21:30 della stesso giorno, la cartella viene copiata sul computer di casa Poggi con il nome "CRIA Fuerteventura".

Proprio questo passaggio ha alimentato il dubbio su chi abbia materialmente copiato le immagini sul dispositivo Usb e successivamente sul computer.

La versione di Marco Poggi ai magistrati di Pavia

Su questo aspetto è intervenuto lo stesso Marco Poggi nel corso dell’audizione davanti ai pubblici ministeri di Pavia dello scorso 6 maggio.

Secondo quanto riferito, la chiavetta Usb sequestrata durante le indagini non sarebbe stata necessariamente di suo uso esclusivo. Marco ha spiegato che, nel giorno del sopralluogo effettuato dagli investigatori, furono consegnati tutti i dispositivi di memoria presenti nell’abitazione, comprese altre chiavette Usb e schede di memoria delle macchine fotografiche.

Per questo motivo, ha precisato, il fatto che una "pennetta" fosse stata inizialmente ricondotta a lui non significherebbe che fosse utilizzata esclusivamente da lui.

Marco Poggi ha inoltre dichiarato di ricordare la cartella "CRIA Fuerteventura", spiegando di aver recentemente rivisto alcune fotografie conservate dalla sorella e di aver notato immagini della stessa chiavetta Usb.

Secondo il racconto del fratello, sarebbe stata probabilmente Chiara Poggi a salvare quelle fotografie sulla memoria esterna.