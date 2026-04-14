Garlasco, il mistero delle impronte vicino alle scale oltre alla "33": una sul muro, un'altra di un piede

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi per quanto riguarda il delitto di Garlasco. Ci sarebbero infatti delle possibili nuove impronte scovate nella villetta in cui fu uccisa Chiara Poggi: una di esse sarebbe sul muro delle scale, vicina e simile all’ormai nota impronta 33, mentre un’altra apparterrebbe a un piede nudo femminile e si troverebbe davanti alla porta a soffietto dove scivolò il corpo della ragazza.

Garlasco, nuove impronte nella villetta?

Ci sono aggiornamenti sulle nuove indagini sul delitto di Garlasco. A parlarne è il programma Storie italiane su Rai 1, cui ha partecipato anche l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, unico condannato per la morte di Chiara Poggi.

Si è tornati a parlare della scena del crimine in cui continuano a emergere nuovi elementi in vista di una possibile revisione per Stasi e delle conclusioni cui giungerà la nuova inchiesta portata avanti dalla Procura di Pavia e che ha messo al centro della vicenda anche Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Dalle scale al piede nudo di donna, le novità

Sarebbero state infatti scovate nuove impronte, mai analizzate in precedenza, nella villetta di Garlasco. Di una di queste ha parlato la criminalista Katia Sartori a Fanpage: si tratta di un’impronta sul muro delle scale, lo stesso dell’impronta 33, anche se questa non è mai stata messa in risalto e mai evidenziata in un contesto investigativo.

Questa nuova traccia, definita di appoggio, apparterrebbe a una persona che stava sul quinto o sesto gradino delle scale. Di essa si fa menzione a pagina 64 della relazione del RIS del 2007 ma sull’impronta poi non si sarebbe scavato a fondo perché si è sempre considerato che l’assassino non abbia sceso le scale, ma si sia solo affacciato.

Ci sarebbe però anche un’altra nuova impronta. A parlarne è Darkside, sito del giornalista investigativo, Gianluca Zanella: in questo caso si tratterebbe di un’impronta femminile e di un piede nudo della lunghezza 37-38 con alluce valgo che sarebbe stata individuata davanti alla porta a soffietto dove scivolò il corpo di Chiara Poggi. Secondo quanti l’hanno visionata, le caratteristiche del piede non corrisponderebbero a quello della vittima e potrebbe dunque appartenere al piede nudo dell’assassino o di uno degli assassini

Le parole dell’avvocato De Rensis

Presente in studio, l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha commentato i nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, pur mostrandosi scettico sul fatto che, a distanza di tanti anni, possano davvero emergere impronte sfuggite alle analisi degli inquirenti.

“Io obiettivamente non ne so nulla. Attendo con la collega Boccellari l’esito della BPA (Bloodstain Pattern Analysis, ndr). Per ora si può solo immaginare che possa aver rilevato qualche altra impronta, magari all’epoca non considerata”, dice il legale.

Infine, commentando le parole dei consulenti di Andrea Sempio – che avevano parlato di una possibile alterazione della scena del crimine – aggiunge: “Il verbo alterare in un’indagine è terribile, nessuna indagine deve essere alterata, noi qui stiamo parlando di cose gravissime in maniera normale. L’alterazione di una scena del crimine è una delle cose più gravi, involontarie ovviamente, che un investigatore può fare”.