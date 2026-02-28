Garlasco, il nodo dell'orario dell'omicidio di Chiara Poggi, "la fascia ristretta non è attendibile"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’omicidio di Chiara Poggi non si può collocare in una fascia ristretta, perché i medici legali non possono esprimersi "in termini di precisione", quindi "non è attendibile" restringere il campo del delitto di Garlasco in un segmento breve. Lo sostiene Vittorio Fineschi, professore ordinario di Medicina Legale dell’Università La Sapienza. Il fatto delittuoso, quindi, potrebbe essere collocato solamente in un range temporale più ampio, che si può estendere in tutta la mattinata.

Il nodo della fascia oraria del delitto di Garlasco

Venerdì 28 febbraio le telecamere di Quarto Grado hanno raggiunto Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina Legale de La Sapienza di Roma, per un parere sulla collocazione temporale dell’omicidio di Chiara Poggi.

Il contesto è quello della grande attesa per scoprire i risultati della consulenza depositata dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo. Nel frattempo, indiscrezioni a parte, si cerca ancora di fare chiarezza.

Fineschi spiega: "Si può fare una stima basata sui dati ottenuti al momento del sopralluogo", che possono essere "rivalutati con il progresso che c’è stato in questi anni" e quindi "ottenere una forbice temporale in cui collocare il momento del decesso".

Quanto detto finora, ovvero che l’omicidio si sarebbe consumato tra le 9:12 e le 9:35, "non è attendibile" secondo Fineschi. "Noi non abbiamo la possibilità, sulla base dei dati che so essere a disposizione al momento, di esprimerci in termini di precisione", spiega.

Il range delle 4-5 ore

Perché Fineschi dice questo? All’inviata di Quarto Grado il professore ricorda che "la prima rilevazione è delle ore 17", si trattava di agosto inoltrato e dunque è bene tenere in considerazione "la temperatura ambientale che viene rilevata".

Quindi "non si può fare un range di meno di 4-5 ore". Un’intera mattinata, quindi, potrebbe contenere il momento in cui Chiara Poggi fu uccisa.

L’ipotesi sulla notte precedente, De Rensis: "Fantascienza"

Recentemente la genetista Marina Baldi, sulla base delle rilevazioni della dottoressa Cattaneo, ha lanciato l’ipotesi che il delitto di Garlasco si sia consumato nella notte precedente, dunque presumibilmente tra mezzanotte e 10 – orario in cui Stasi avrebbe terminato di lavorare sulla tesi di laurea – e l’1 del mattino.

Ciò sarebbe suggerito dallo stato dei cibi presenti nello stomaco di Chiara Poggi, secondo Baldi. L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, intervenuto a Ore 14 ha respinto questa ipotesi: "È fantascientifica la possibilità che la povera Chiara sia morta nella notte". Ciò perché "la dottoressa del 118 ha constatato l’assenza di rigor mortis e macchie ipostatiche", dettagli che quindi collocherebbero il decesso della 26enne a poche ore prima dell’intervento dei soccorritori.