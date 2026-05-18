Garlasco, il padre di Andrea Sempio difende il figlio: "Non c'entra niente con la morte di Chiara Poggi"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo la chiusura delle indagini a Garlasco, il padre di Andrea Sempio ha difeso pubblicamente il figlio, proclamando la sua totale innocenza. È intanto emersa una dura lettera inviata della madre del 38enne indagato per l’omicidio contro Alberto Stasi. Nel frattempo, il team legale della famiglia prepara le memorie difensive per evitare il rinvio a giudizio.

Le indagini sul delitto di Garlasco

L’inchiesta sul delitto di Garlasco è arrivata a una fase cruciale con la chiusura delle indagini preliminari che vedono come unico indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi.

Mentre la Procura di Pavia accelera verso la richiesta di rinvio a giudizio prevista entro fine mese, il pool difensivo del giovane sta ultimando sei consulenze tecniche per smontare l’impianto accusatorio relativo al DNA e alla famigerata impronta 33.

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I legali presenteranno una corposa memoria scritta entro il 27 maggio senza chiedere l’interrogatorio del ragazzo. In questo clima, la famiglia del trentottenne ha rotto il silenzio per respingere i sospetti degli inquirenti legati ad alcuni passaggi controversi, come l’alibi dello scontrino di Vigevano.

Le parole del padre di Andrea Sempio

Intercettato in strada dai microfoni di Mattino Cinque, il padre di Andrea Sempio ha rilasciato dichiarazioni brevi ma perentorie per blindare l’innocenza del figlio.

Di fronte alle domande incalzanti del giornalista, l’uomo ha ripetuto con assoluta fermezza: “Andrea è innocente e basta. Completamente. Andrea non c’entra niente con Chiara Poggi”.

Il genitore ha però preferito non rispondere ai quesiti più stringenti sollevati dall’inviato, glissando sia sull’appunto in cui dichiarava che il giovane si trovasse a piedi la mattina del delitto, sia sulla frase compromettente registrata in auto in cui chiedeva alla moglie spiegazioni sulla reale provenienza dello scontrino del parcheggio utilizzato come copertura oraria.

La lettera della madre ad Alberto Stasi

A tutto ciò si aggiunge una durissima lettera scritta tra il 2018 e il 2019 da Daniela Ferrari, madre dell’indagato, indirizzata ad Alberto Stasi in carcere.

Le parole del padre di Andrea Sempio a Mattino Cinque

Una missiva nella quale la donna esprimeva totale avversione verso il condannato definitivo, affermando che la giustizia non avesse sbagliato e aggiungendo: “Auguro solo a te e a tutti quelli che hanno fatto del male alla mia famiglia e a mio figlio Andrea che Dio, o il destino, o la vita – chiamalo come vuoi – vi riservi né più né meno di ciò che vi siete meritati“.

Ferrari consigliava inoltre una visita oculistica alla madre di Stasi, sottolineando con rabbia di aver speso migliaia di euro a causa delle indagini difensive promosse dai legali della controparte: “Signora, se quando guarda negli occhi suo figlio vede un innocente […] le consiglio una bella visita oculistica. Se non hai i 120 euro per la visita glieli offro io”.