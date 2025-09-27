Garlasco, il padre di Andrea Sempio e l'ammissione sul biglietto ma la moglie nega di aver pagato Venditti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La famiglia e i legali di Andrea Sempio hanno risposto in merito ai dubbi sul biglietto ritrovato in casa a Garlasco e sui pagamenti finiti nell’inchiesta che coinvolge l’ex procuratore Mario Venditti. Giuseppe Sempio ha ammesso di aver scritto il "pizzino", affermando di non ricordare il motivi dei "20-30 euro" citati. La moglie ha negato con vigore di aver pagato l’ex procuratore.

Il padre di Andrea Sempio ha scritto il biglietto

Ospiti della trasmissione "Quarto Grado", i familiari e i legali di Andrea Sempio hanno chiarito la provenienza del biglietto finito nell’inchiesta per corruzione in atti giudiziari che coinvolge l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti.

Il foglietto, che come è noto riportava la frase: "Venditti gip archivia X 20.30 euro", è stato scritto dal padre Giuseppe Sempio, per sua stessa ammissione. Tuttavia l’uomo non ha saputo trovare una spiegazione alle cifre presenti nell’appunto.

"Sì sì era un pizzino che ho scritto, mi ricordo di averlo scritto" ha confermato. "Adesso i 20-30 euro non hanno significato, sono 20 o 30 euro, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventava difficile".

In collegamento dalla casa di Garlasco, l’uomo ha poi confermato la spiegazione fornita dalla legale Angela Taccia. "Mi è stato detto che forse erano soldi per le marche da bollo o forse soldi da dare agli avvocati per prelevare dei documenti per fare il loro iter, roba di avvocatura, dipendevamo dai nostri avvocati".

La madre di Sempio e il rapporto con Venditti

L’ipotesi, sostenuta anche dall’approfondimento su alcuni movimenti bancari sospetti, effettuati da membri della famiglia Sempio, è che ai "20-30 euro" possano essere stati aggiunti almeno tre zeri, una presunta "mazzetta" assicurata all’ex procuratore Venditti per archiviare l’indagine.

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata categorica. "Quella uscita contro il dottor Venditti è una schifezza. Sia io che mio marito il dottor Venditti l’abbiamo visto una volta sola a Pavia quando siamo stati chiamati nel 2017 e basta" ha affermato.

"Non lo conosciamo personalmente e nessuno della famiglia Sempio ha mai dato una lira al dottor Venditti".

Garlasco, la somma pagata a Garofano

Altro punto affrontato riguarda i 6.344 euro rinvenuti dalla Gdf e destinati a Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma. Secondo la difesa, non si trattava di nulla di illecito, ma della parcella di una consulenza tecnica firmata nel gennaio 2017 e pagata con regolare bonifico e fattura.

Garofano stesso ha smentito con decisione. "Voglio respingere con forza le vergognose e ignobili illazioni che sono uscite sulla stampa e online" ha affermato. "Io sono stato incaricato dagli avvocati Lovati, Soldani e Grassi di fare una consulenza firmata il 27 gennaio 2017, una consulenza tecnica forense per analisi genetiche per contrastare le conclusioni sul Dna".

"Il pagamento è avvenuto con un bonifico e la fattura n. 15 dell’aprile 2017 di 6.344 euro lo prova" ha chiarito. "Ho deciso io di non depositare la consulenza di Garofano allora" ha aggiunto l’avvocato Lovati.