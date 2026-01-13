Garlasco, il paradosso di Massimo Lovati secondo il quale serve la confessione di un correo "che non esiste"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La prima puntata del 2026 de Lo Stato delle Cose, su Rai 3, ha avuto come tema, fra gli altri, il delitto di Garlasco. In collegamento, Massimo Lovati è tornato a esprimersi per enigmi e mezze frasi. Secondo l’ex avvocato di Andrea Sempio, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi si risolverà solo tramite la confessione di un “correo“, cioè di qualcuno che ha partecipato al delitto. Solo che tale correo… “non esiste“.

Il caso Garlasco a Lo Stato delle Cose

Lo spazio dedicato a Garlasco, nella puntata di lunedì 12 gennaio de Lo Stato delle Cose, si è aperto con il richiamo alla testimonianza andata in onda a Le Iene, nella quale una persona ha riferito di aver visto una giovane donna la mattina del delitto nei pressi della villetta di via Pascoli.

Un elemento che il conduttore Massimo Giletti ha commentato con cautela, sottolineando come la storia giudiziaria di Garlasco debba fungere da monito.

ANSA

Nei primi momenti delle indagini, ha ricordato Giletti, furono infatti commessi errori che non dovrebbero ripetersi.

Nel dibattito è stato richiamato anche il tema delle gemelle Cappa, con l’osservazione del conduttore sulla loro disponibilità a fornire il Dna, a differenza di quanto avrebbe fatto Sempio.

Massimo Lovati e la confessione come unica svolta

Poi l’intervento di Massimo Lovati, che è tornato a riferirsi, incalzato dal conduttore, a una sua affermazione risalente a mesi prima, quando parlava del rischio che per il suo assistito potesse “spuntare un coniglio dal cilindro”.

Ma questa metafora, ha spiegato Lovati, va circoscritta: l’unica novità davvero eclatante, secondo lui, potrebbe scaturire esclusivamente da una confessione.

Ma non una confessione dell’indagato (Sempio) o del condannato (Stasi). Ma di un “correo”. Solo in questo modo l’indagine potrebbe riuscire a scavalcare il muro del concorso.

Massimo Lovati e il correo che non esiste

Sollecitato da Giletti e dalla giornalista Ilenia Pietracalvina presente in studio, l’avvocato Lovati ha affermato che, secondo lui, questo correo non esiste.

Nello stupore generale, Lovati ha prova a sciogliere il nodo: il fatto che il correo non esista “in natura” non significa che non possa esistere “in letteratura”. Il commento finale: “A buon intenditore poche parole”.