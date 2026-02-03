Garlasco, il paragone del giudice Vitelli col calcio di rigore: "L'ho battuto bene o male? Non sta a me dirlo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il giudice del primo processo ad Alberto Stasi, Stefano Vitelli, che assolse il ragazzo dall’accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi, è tornato a parlare del caso di Garlasco definendo il momento della sentenza di primo grado “un rigore” attraverso un paragone calcistico.

Il “Rigore” di Stefano Vitelli su Garlasco

Durante la puntata del 3 febbraio del programma Rai Storie Italiane, il giudice Stefano Vitelli che assolse Alberto Stasi in primo grado ha parlato di come ha vissuto il processo di Garlasco.

Con una metafora calcistica, Vitelli ha paragonato la sua carriera, e quella di molte altre persone, a una lunga partita di calcio, che nonostante tutto quello che si fa, può essere decisa da un solo episodio.

Vede così la sua decisione su Garlasco come un calcio di rigore sulla base del quale viene giudicata tutta la sua carriera:

Per me Garlasco è stato un calcio di rigore. Battuto bene o male non sta a me dirlo.

Vitelli ha comunque difeso la sua decisione, definendo il caso di Garlasco emblematico per il concetto giuridico di ragionevole dubbio.

La telefonata che “puzza”

Durante la puntata di Storie Italiane è stata fatta riascoltare anche la telefonata con cui Stasi avvisò, quasi arrivato in caserma dei carabinieri, il 118 di aver trovato il corpo di Chiara Poggi.

Vitelli ha raccontato su questo aspetto un aneddoto. Ai tempi del processo fece ascoltare la telefonata a un amico che era completamente estraneo al processo mediatico.

“Lui ci sentì ansia e paura” ha raccontato Vitelli, che poi ha dichiarato:

Pochi minuti dopo a Stasi fu misurata la pressione arteriosa dall’ambulanza perché lo vedevano agitato. Su cosa avesse nell’animo, non si può dire. A me quella telefonata “puzza”.

Chi è Stefano Vitelli

Stefano Vitelli è stato il magistrato che si è occupato del primo processo ad Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Fu allora che la difesa di Stasi scelse il rito abbreviato, a fronte degli indizi raccolti dalle indagini che non fornivano un quadro completo di cosa fosse accaduto.

Era il 2009 e il rito abbreviato poteva essere chiesto anche per reati che possono comportare l’ergastolo. Vitelli decise per l’assoluzione di Stasi, che fu poi ribaltata nel processo bis.