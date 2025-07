Garlasco, il parere del genetista Francesco De Stefano sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il genetista e docente Francesco De Stefano è l’autore della perizia sul dna di Chiara Poggi effettuata nel 2014 quando la Corte d’Assise d’Appello bis lo incaricò prima di condannare Alberto Stasi. È lui che ha analizzato il materiale genetico sotto le unghie della vittima e ha un parere controcorrente rispetto a quello che sta emergendo a riguardo durante le nuove indagini sul delitto di Garlasco: secondo lui non ce n’è abbastanza per un confronto.

Il dna maschile sotto le unghie di Chiara Poggi non basta

Pur rispettando la professionalità del collega genetista Carlo Previderé, incaricato dalla Procura di Pavia di esaminare i reperti biologici del caso, non c’è abbastanza quantità di dna maschile sotto le unghie di Chiara Poggi per definirlo attribuibile. Francesco De Stefano lo ha dichiarato in un’intervista a Quarto Grado.

Va ricordato che non è più possibile ripetere questo tipo di analisi e quindi i nuovi consulenti, in questo caso, si avvalgono di rileggere i risultati di quanto già emerso analizzando le unghie della vittima. Completamente diverso il discorso riguardo alle nuove analisi sul dna ritrovato sulla bocca della vittima.

ANSA Andrea Sempio indagato per concorso in omicidio

Per Francesco De Stefano è emerso “un aplotipo monco i cui risultati di tre estrazioni diverse sono stati messi in colonna come risultati di un’unica reazione e non sono valori sufficienti per un confronto”.

In sostanza il dna maschile ritrovato sotto le unghie di Chiara è uno solo e attribuibile a più soggetti maschili, non esclusivamente ad Andrea Sempio. “Ricostruire un aplotipo prendendo un risultato di un dito, magari una delle tre prove, e mettendole assieme al risultato di un altro dito” per il genetista De Stefano è arbitrario.

Chiara Poggi non ha graffiato l’aggressore

Si tratta dunque di una forzatura, per il docente che si è occupato delle analisi del dna sotto le unghie di Chiara Poggi, attribuire quella traccia Y ritrovata ad Andrea Sempio, perché può essere di molti altri uomini che appartengono a quell’aplotipo.

Inoltre il genetista è convinto che l’aplotipo parziale ritrovato non indichi nemmeno che la vittima abbia graffiato l’aggressore.

Anche in questo non c’è abbastanza quantità per determinare questo tipo di gesto di reazione, perché si sarebbe trovato più materiale genetico.

Francesco De Stefano fa un’altra importante considerazione in contrasto con il parere del genetista Carlo Previderé. Spiega che all’epoca quando si trovava una traccia di dna di questo tipo la si definiva prima contaminazione ambientale e poi più precisamente dna da contatto.

La contaminazione tramite il pc

Questo significa che questa piccola porzione di dna si trasferisce da una superficie anche a distanza di tempo.

Questo spiegherebbe che, anche se la traccia ritrovata di materiale genetico maschile sotto le unghie di Chiara Poggi fosse di Andrea Sempio, potrebbe essere una contaminazione dovuta all’uso del pc di casa della vittima.

Francesco De Stefano rivendica dunque tutto quello che aveva scritto 11 anni fa nella perizia richiesta dalla Corte d’Assise d’Appello bis.