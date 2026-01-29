Garlasco, il percorso del canale Brielli fino a Zinasco dove furono trovati i vestiti insanguinati

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Da sempre, nell’ambito dei punti oscuri sul delitto di Garlasco, si riflette sulla possibile via di fuga dell’assassino, ma anche di come abbia potuto occultare le prove dell’omicidio di Chiara Poggi. Su questa scia, è arrivata l’analisi del possibile percorso del sacchetto di vestiti insanguinati e scarpe ritrovato nove giorni dopo la morte della giovane da Garlasco a Zinasco, presumibilmente attraverso il canale Brielli.

Delitto di Garlasco, cosa c’entra il canale Brielli

Nel corso della puntata del 29 gennaio di Mattino 5, in esclusiva, è stato intervistato un esperto dei canali della Lomellina, il dottor Bianchi, consulente della società che li gestisce.

A pochi metri dalle villette di Via Pascoli, si trova il canale Brielli.

D’estate è pieno d’acqua, un dettaglio che sembrerebbe importante, e da Garlasco si ricongiunge a Zinasco, fino al punto esatto in cui nove giorni dopo il delitto di Chiara Poggi è stato trovato un sacchetto con dei vestiti insanguinati e delle scarpe, che potrebbero essere ricongiungibili all’omicidio.

La domanda che viene posta all’esperto riguarda la possibilità che questa presunta prova, che potrebbe essere utile a far luce sul delitto di Chiara Poggi, possa essere stata occultata a Garlasco, anche se ritrovata a Zinasco.

I vestiti insanguinati da Garlasco a Zinasco

Compatibilmente ad una serie di ostacoli, secondo l’esperto di canali, il sacchetto potrebbe essere stato gettato nel canale a Garlasco.

Il suddetto canale Brielli percorre 14 km lungo la Statale e attraverso i campi.

Sicuramente il volume d’acqua durante l’estate cambia, secondo il consulente intervistato a Mattino 5, così come le variazioni della piena.

Quindi, è tendenzialmente impossibile poter ricostruire con esattezza il percorso e dove potrebbe essere stato gettato il sacchetto per occultarlo, ma ciò non esclude la possibilità che possa essere stato gettato a Garlasco e ritrovato a Zinasco, perché tecnicamente possibile.

Ci sono, anche, diversi aspetti da tenere conto come la diversa manutenzione di alcuni tratti del canale e i diversi ostacoli che il sacchetto, contenente vestiti insanguinati e scarpe, ha potuto incontrare durante il suo percorso.

Il canale dietro casa Stasi

Inoltre, la struttura dei canali in generale è diversa dai centri urbani rispetto a quelli di campagna.

I primi contengono "dei tratti chiusi perché tombinati", mentre nei secondi si possono incontrare ostacoli ben diversi da quelli di città.

Infine, nel corso della puntata è emerso che il canale Brielli attraversa tutto Garlasco e passa anche dietro la casa dove all’epoca della morte di Chiara Poggi viveva Alberto Stasi.