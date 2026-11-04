Garlasco, il processo ad Andrea Sempio può fermarsi: cosa succede con la revisione della condanna di Stasi

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La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusandolo dell’omicidio di Chiara Poggi. Per il delitto di Garlasco, però, c’è già chi sta scontando la pena in via definitiva, l’ex fidanzato di Poggi, Alberto Stasi, i cui legali hanno chiesto una revisione della condanna. E proprio a tale revisione potrebbe appellarsi la difesa di Sempio per chiedere la sospensione del processo.

Chiesta la revisione di condanna per Alberto Stasi

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, i legali di Alberto Stasi si preparano alla prossima mossa, confidando in prove definite tali da ribaltare il verdetto, “elementi che desteranno scalpore” afferma De Rensis.

Nel 2015 Stasi fu condannato, con rito abbreviato e in via definitiva, a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata. La condanna fu basata su sette elementi, gli stessi riesaminati e riletti nelle nuove indagini che hanno portato alla richiesta di un processo contro Sempio.

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Di fronte a tali sviluppi, gli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari si dichiarano pronti a procedere con la richiesta di revisione della condanna, da depositare presso la Corte d’Appello di Brescia, verosimilmente “a metà novembre”. Se le tempistiche predette dai legali di Stasi saranno rispettate, i giudici potrebbero essere chiamati a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta nel giro di tre o quattro mesi, con un primo verdetto già a inizio 2027.

La sospensione del processo contro Andrea Sempio

Proprio la richiesta di revisione di Alberto Stasi potrebbe offrirsi da appiglio alla difesa di Andrea Sempio, intenzionata a chiedere una sospensione dell’udienza preliminare in attesa di una risposta in merito alle sorti di chi per il delitto di Garlasco è già stato condannato.

Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia sono pronti a presentare al Gup Luigi Riganti un’istanza sulla sospensione dell’udienza preliminare e, se questa dovesse essere respinta, hanno dichiarato l’intenzione di presentare un’istanza di incostituzionalità. Ci si appella appunto alla discrepanza di processare qualcuno per lo stesso reato per cui vi è già un colpevole.

La norma in questione è quella della “inconciliabilità di giudicati” che lascerebbe aperta la possibilità di un doppio processo. In questo caso, se Sempio dovesse essere ritenuto colpevole, scatterebbe l’impugnazione del precedente processo, per rimediare all’errore giudiziario commesso a scapito di Alberto Stasi.

Quello di Garlasco è “un mostro giudiziario”

Chiara Poggi fu uccisa nell’agosto del 2007. Il processo, quello che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, si concluse otto anni dopo, nel 2015. A quasi vent’anni dal delitto, nuove indagini sono state aperte, con l’entrata in scena di un nuovo indagato e una lunga serie di accuse a chi condusse le prime indagini.

Quello di Garlasco è già un caso giuridico senza precedenti, che potrebbe protrarsi ancora per mesi, finanche anni. Cataliotti e Taccia, gli avvocati del nuovo imputato, lo hanno definito una sorta di “mostro giuridico”.