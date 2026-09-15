Garlasco, il procuratore Napolitano potrebbe far riaprire l'indagine sul suicidio di Giovanni Ferri

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Le nuove indagini della Procura di Pavia hanno al centro l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella casa di famiglia il 13 agosto 2007. Ma il caso di Garlasco abbraccia risvolti più ampi e intricati, che coinvolgono l’intero paese. Il procuratore Fabio Napoleone è pronto a chiedere la riapertura delle indagini anche sulla morte di Giovanni Ferri, l’anziano trovato morto a Garlasco tre anni dopo l’omicidio di Poggi e per cui all’epoca si parlò di suicidio.

Nuove indagini sul caso di Giovanni Ferri

Nella puntata di martedì 15 settembre, uno degli inviati di Mattino Cinque rivela la decisione del procuratore di Pavia Fabio Napoleone di aprire un nuovo filone di indagini sul caso Garlasco.

Nel corso dell’estate, l’avvocato Fabrizio Gallo, che ha assunto pro bono la difesa di Gabriella Ferri, ha chiesto e ottenuto un incontro con il procuratore.

A seguito del colloquio, Napoleone, non riuscendo a rintracciare il fasciolo riguardante la morte di Giovanni Ferri, ne ha chiesto la ricostituzione.

Secondo l’inviato della trasmissione Mediaset, il procutore nei prossimi giorni potrebbe presentare un’istanza ufficiale per la riapertura delle indagini.

La moglie non crede al suicidio

Giovanni Ferri fu trovato senza vita in un’intercapidine di via Molino, a Garlasco, nella tarda mattinata del 22 novembre 2010.

L’88enne presentava un taglio alla gola e uno al polso sinistro, e nella mano sinistra reggeva un coltello.

La morte fu catalogata come suicidio e, nonostante l’autopsia, in merito non fu aperta alcun indagine. Nessuno, al di fuori della ragazza che lo trovò e delle forze dell’ordine, vide il corpo dell’anziano.

"Non avrebbe mai fatto una cosa del genere" afferma la moglie Gabriella che, fermamente convinta che il marito sia stato vittima di omicidio, chiede che "si vada fino in fondo".

Ciò che non torna sulla morte del pensionato

Sono numerosi i dubbi riguardanti il suicidio di Giovanni Ferri. Non è chiaro come abbia potuto tenere il coltello nella mano sinistra e, allo stesso tempo, tagliarsi il polso sinistro.

Ci si chiede perché abbia scelto proprio quello spazio angusto e al di fuori dei tragitti a lui famigliari per compiere l’estremo gesto.

Infine, è sospetto che sul muro al fianco del quale venne ritrovato il corpo non sia stata rinvenuta alcuna traccia di sangue.

L’ipotesi è che Ferri sia stato ucciso poco distante da dove il suo corpo fu poi abbandonato. Forse l’anziano aveva sentito o visto qualcosa di scomodo, relativo proprio all’omicidio di Chiara Poggi.

Le morti misteriose di Garlasco

Quella di Giovanni Ferri non fu l’unica morta misteriosa registratasi a Garlasco negli anni successivi all’omicidio di Chiara Poggi.

Nel 2012 venne trovato senza vita nella sua abitazione di Vigevano il dottor Corrado Cavallini, medico curante sia di Giovanni Ferri che della famiglia Sempio. Deceduto a causa di un’iniezione letale, la sua morte fu considerata un suicidio.

Il 30 marzo 2016 fu trovato impiccato Michele Bertani, amico d’infanzia di Andrea Sempio. Prima di togliersi la vita, il giovane pubblicò sui social il verso di una canzone dal titolo Verità.

Negli stessi anni a Garlasco un 25enne morì per overdose di farmaci e un coetaneo venne trovato impiccato, mentre il maresciallo Romeo Braj morì per un colpo di pistola alla testa.

Si parla di almeno 10 morti avvenute in circostanze sospette nell’arco di 8 anni. Un numero elevato per un paese di poco più di 12mila abitanti.