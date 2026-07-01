Garlasco, il punto sulle indagini di Andrea Sempio e la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Procura di Pavia continua gli approfondimenti su Andrea Sempio anche dopo la chiusura delle indagini notificata alla difesa sul caso di Garlasco. Intanto la Procura Generale di Milano sta esaminando gli atti trasmessi dai magistrati pavesi per valutare una possibile revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Al centro anche il profilo psichiatrico dell’indagato e la deposizione del colonnello Cassese.

Garlasco, le indagini su Andrea Sempio e la revisione del processo di Alberto Stasi

Le indagini sul delitto di Chiara Poggi proseguono anche dopo la chiusura formale notificata ad Andrea Sempio e ai suoi legali. A riferirlo è stato l’inviato di Morning News Emanuele Canta, spiegando che i consulenti della Procura di Pavia stanno ancora valutando il materiale depositato dalla difesa dell’indagato.

Parallelamente, la difesa di Alberto Stasi lavora alla documentazione necessaria per la richiesta di revisione del processo davanti alla Corte d’Appello di Brescia. Nei mesi scorsi il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone ha trasmesso alla Procura Generale di Milano una vasta quantità di atti raccolti durante le indagini su Andrea Sempio.

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Secondo i magistrati pavesi, parte di quel materiale contribuirebbe a scagionare Stasi. La decisione sulla possibile revisione non dovrebbe però arrivare prima dell’autunno, vista la mole di documenti ancora da analizzare.

Il profilo psichiatrico richiesto dalla Procura

Tra gli approfondimenti ancora in corso figura anche quello affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, incaricato di redigere un profilo psichiatrico di Andrea Sempio. L’analisi dovrà valutare sia la capacità di intendere e di volere dell’indagato all’epoca dei fatti, sia l’eventuale pericolosità sociale attuale.

Durante Morning News è intervenuta anche Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, che ha richiamato l’attenzione sulle ricerche effettuate da Sempio negli anni sul processo e sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi.

Secondo la legale, gli investigatori hanno attribuito particolare importanza a questi elementi all’interno dell’informativa finale.

La deposizione di Cassese

Nel corso della trasmissione è stata trasmessa anche la deposizione del colonnello Gennaro Cassese, ascoltato nel giugno 2025 sui fatti del 4 ottobre 2008, giorno della SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali) di Andrea Sempio.

Al centro delle domande dei magistrati c’è l’arrivo di un’ambulanza durante l’interrogatorio, episodio che non sarebbe stato riportato con precisione nel verbale dell’epoca. Cassese continua a sostenere di non ricordare l’intervento dei soccorsi, nonostante i documenti mostrati durante l’audizione.

Secondo quanto riferito da Emanuele Canta, il procuratore aggiunto Stefano Civardi interruppe poi la deposizione leggendo l’articolo 371-bis del Codice Penale sulle false dichiarazioni rese al pubblico ministero.