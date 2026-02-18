Garlasco, il racconto del carabiniere Roberto Pennini tra i primi a entrare nella villetta: "Piena di sangue"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il carabiniere Roberto Pennini, tra i primi a entrare nella villetta del delitto di Garlasco in cui, nel 2007, fu uccisa Chiara Poggi, ha raccontato in tv di aver trovato davanti ai suoi occhi “una scena orribile”, con “veramente tanto sangue”. L’ex maresciallo ha anche detto: “Non me lo posso dimenticare, non lo dimenticherò mai”.

Perché Pennini fu tra i primi a entrare nella villetta di Garlasco

Roberto Pennini, ex maresciallo dei carabinieri, che fu tra i primi ad accorrere sulla scena del crimine il giorno del delitto di Garlasco, è stato ospite della trasmissione Mattino Cinque.

Di quella giornata ha ricordato: “Io quel giorno ero a riposo. Sono stato contattato dai colleghi che mi hanno riferito di questo evento delittuoso. Mi hanno chiesto se potevo andare con loro per fare delle fotografie. Sono passato dalla caserma, ho recuperato le due fotocamere, una analogica e una digitale, e mi sono recato sul posto”.

Il racconto di Pennini sulla villetta di Garlasco in cui morì Chiara Poggi

L’ex maresciallo dei carabinieri ha raccontato: “Come sono arrivato, ho trovato fuori Alberto Stasi che era sulla strada seduto sul muretto, assieme a uno dei colleghi. Non l’ho osservato più di tanto, ma mi sembrava normale”.

Una volta entrato nella villetta del delitto di Garlasco, Pennini ha trovato davanti ai suoi occhi “una scena orribile“. “Le immagini che vedete in tv non rendono”, ha aggiunto.

Ancora Roberto Pennini: “C’era veramente tanto sangue, più si entrava nel soggiorno e più aumentavano le macchie. La parete era piena di sangue“.

“Tutto quel sangue non poteva che far pensare a un’aggressione molto violenta” ha spiegato.

L’ex maresciallo dei carabinieri ha detto ancora: “È stato un evento talmente brutto che non me lo posso dimenticare. Non lo dimenticherò mai“.

Della scena del crimine, sempre a Mattino Cinque, ha parlato anche il colonnello Gennaro Cassese: “C’era tantissimo sangue. Appariva subito la crudeltà e l’accanimento, non era un omicidio normale“.

Il giallo dei graffi di Stasi: cos’ha detto Roberto Pennini

Roberto Pennini ha anche fatto chiarezza sul giallo dei graffi di Alberto Stasi.

L’ex maresciallo dei carabinieri ha precisato che non fossero graffi veri e propri quelli osservati il giorno del delitto sulle braccia del fidanzato di Chiara Poggi, bensì “arrossamenti”.

Le sue parole: “Erano insignificanti questi graffi, per vederli mi sono dovuto avvicinare con gli occhi quasi al braccio. Erano degli arrossamenti. Stasi stava con le braccia conserte, secondo me era dovuto a uno sfregamento. Vedendoli, non si poteva ipotizzare fossero graffi dovuti a una difesa da parte della vittima”.