Garlasco, il racconto del super testimone nel 2009: "Ho visto una persona sulla bici davanti a casa Poggi"
Il racconto di un testimone che nel 2009 vide una persona in bici davanti a casa Poggi a Garlasco la mattina del delitto
A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, riemerge una testimonianza raccolta nel 2009 che alla luce della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco alimenta i dubbi e gli interrogativi su quanto accaduto la mattina del 13 agosto 2007. Intervistato due anni dopo il delitto, il testimone raccontò che quella mattina vide un uomo in bicicletta davanti alla casa dei Poggi.
- Garlasco, il racconto del testimone nel 2009
- Un uomo in bici davanti a casa Poggi
- "L'ho ritenuto irrilevante"
Garlasco, il racconto del testimone nel 2009
Nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco numerose testimonianze vennero vagliate dagli investigatori, ma molte vennero scartate perché ritenute non utili o prive di riscontri concreti.
In seguito alla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, alcuni di questi racconti potrebbero assumere una nuova luce.
Tra questi la testimonianza di Pietro Emilio Franchioli, che nel 2009, due anni dopo l’omicidio, raccontò quanto vide quella mattina durante una puntata della trasmissione televisiva Mattino 5.
Un uomo in bici davanti a casa Poggi
Intervistato due anni dopo i fatti, l’uomo ricostruì con precisione cosa fece e vide quella mattina del 13 agosto 2007.
Dopo essersi alzato alle 7, uscì per fare un giro in bicicletta. Passando per via Pavia, all’incrocio con via Pascoli – la strada dove sorge la casa dei Poggi – notò qualcosa.
“Con la coda dell’occhio ho visto una persona, credo un uomo, curva sulla bicicletta davanti, come se stesse toccando la gomma”.
L’uomo proseguì il suo giro e rientrò a casa, dove rimase per gran parte della giornata.
Soltanto in serata Franchioli venne a sapere dell’omicidio di Chiara Poggi.
“L’ho ritenuto irrilevante”
L’uomo raccontò di aver poi riflettuto su quello che aveva intravisto quella mattina: una immagine fugace, senza nulla di sospetto, ma davanti alla casa dove avvenne l’omicidio e in una fascia oraria compatibile con le ore in cui si consumò il delitto.
“Ci ho pensato ma l’ho ritenuto irrilevante“, affermò il testimone.
Perché, spiegò, sui giornali e in tv si parlava delle 10-11 come orario del delitto, mentre erano le 7.30 circa quando vide quella persona sconosciuta in bici.