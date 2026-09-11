Garlasco, il ricordo di Rita Preda mamma di Chiara Poggi: "Manca, quando sento il pullman fermarsi..."

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"A volte sento il pullman che lei prendeva, ma lei non torna": ha un sorriso d’amore Rita Preda, un amore che per sua figlia Chiara Poggi non si è mai spento e che nemmeno un secolo di distanza dal delitto di Garlasco potrà placare. La madre della 26enne uccisa nel 2007, durante il convegno Il tempo delle donne tenutosi alla Triennale di Milano, ha raccontato che "ha lasciato se stessa dappertutto, a casa io la vedo, però non c’è".

Rita Preda ricorda la figlia Chiara Poggi

Venerdì 11 settembre presso la Triennale di Milano si è tenuto il convegno Il tempo delle donne. Durante il panel La vita dopo di te, dedicato – come precisa Il Sole 24 Ore – alle madri che hanno perso le loro figlie, era presente anche Rita Preda.

La madre di Chiara Poggi ha spiegato che di sua figlia "manca tutto, il suo sorriso", e non nasconde di provare una stretta al cuore quando sente gli autobus arrivare vicino casa, gli stessi che Chiara prendeva quando rientrava. "Ma lei non torna", dice.

"A casa io la vedo, ma lei non c’è", ha aggiunto Rita Preda. Ci sono momenti in cui la donna, quando sente suonare il campanello, per un attimo pensa che la figlia sia tornata.

"Manca la sera, quando ci si siede a tavola e preparo solo per tre, anziché per quattro", aggiunge la madre di Chiara Poggi.

Il dolore dopo il delitto di Garlasco

Durante le prime fasi delle indagini, ricordiamo, la famiglia Poggi fu costretta a trasferirsi nell’abitazione che un tempo apparteneva ai genitori di Rita Preda, i nonni di Chiara e Marco. La loro abitazione rimase sotto sequestro per otto mesi.

Una volta rientrati nella loro villetta, in via Pascoli 8, Rita Preda ha "fatto un giro per casa", poi "sono arrivata nella sua camera, ho visto i suoi vestiti". E aggiunge: "Nella sua camera c’era ancora tutto, come c’è ancora tutto adesso". Poi la drammatica consapevolezza: "Poi ho girato gli altri locali e lì mi sono resa conto veramente che non tornava più".

Gli ultimi aggiornamenti

Il countdown fino al 28 settembre arricchisce gli spazi televisivi e le pagine dei quotidiani online. Come noto, il gip dovrà decidere se rinviare a giudizio Andrea Sempio o se archiviare le indagini.

Dall’altra parte si attende la decisione sulla richiesta di revisione del processo da parte della difesa di Alberto Stasi, rappresentata da Giada Bocellari e Antonio De Rensis.