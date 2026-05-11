Garlasco, il telefono di Andrea Sempio avrebbe agganciato la cella vicino a casa Poggi il giorno dell'omicidio

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Alle 9:58 del 13 agosto 2007 Andrea Sempio aveva effettuato una telefonata all’utenza del suo amico Mattia Capra. In quel momento il suo telefonino aveva agganciato la cella del settore 2 di Santa Lucia, quella che interessava la zona centrale di Garlasco e in particolare via Pascoli, un’area diversa da quella dell’abitazione dell’indagato. Lo ha comunicato a Mattino Cinque l’inviato Emanuele Canta.

La cella agganciata dal telefono di Andrea Sempio

Lunedì 11 maggio l’inviato da Garlasco, Emanuele Canta, ha riferito allo studio di Mattino Cinque che la mattina del 13 agosto 2007 Andrea Sempio, alle 9:58, telefonò al suo amico Mattia Capra. La chiamata durò un secondo.

Il nuovo dato emerso è che proprio in quel momento il telefono dell’indagato avrebbe agganciato la cella telefonica del settore 2 di Santa Lucia, che interessava anche via Pascoli.

Un settore, secondo Canta, che si dimostrerebbe diverso da quello che invece ricopriva la zona dell’abitazione dell’indagato. Va ricordato, inoltre, che l’orario delle 9:58 rientra nella nuova forbice oraria individuata dalla dottoressa Cristina Cattaneo.

Nella sua consulenza, infatti, l’epoca del delitto di Garlasco viene collocata tra le 9:12 e le ore 12, per questo motivo il momento in cui il telefono di Sempio aggancia quella cella telefonica risulta compatibile con la nuova ricostruzione dei pm.

La nuova intercettazione

Nel frattempo è emerso un altro soliloquio registrato durante un’intercettazione ambientale del 2017, più o meno in corrispondenza con la prima indagine a carico di Andrea Sempio.

In questo nuovo audio l’indagato “sembra riferirsi all’orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell’omicidio”, dicono i pm citati dall’Ansa. È l’8 febbraio 2017. Andrea Sempio dice: “È successo qualcosa quel giorno (…) era sempre lì a casa (…) però caz*o (…) alle nove e mezza“.

Le ultime novità sul delitto di Garlasco

Tra le informative dei carabinieri e le indiscrezioni dalla Procura di Pavia, intorno a Sempio è sempre più stretto il fascio di luce. Negli ultimi giorni si è parlato a lungo delle intercettazioni ambientali del 2025, quando Sempio è stato registrato all’interno della sua auto mentre commentava un podcast e le sue parole sono state intese dai carabinieri come un racconto dell’omicidio di Chiara Poggi.

In seguito è venuto fuori un bigliettino gettato da Sempio in un’isola ecologica, con sopra scritte alcune parole apparentemente slegate tra loro, una delle quali era: “Assassino”. Il suo avvocato Liborio Cataliotti, in una nota inviata all’Ansa, ha specificato che il suo assistito aveva appuntato nero su bianco la scaletta per uno spettacolo.