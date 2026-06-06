Garlasco, il test della difesa di Andrea Sempio sulle scarpe: la scoperta sull'impronta a pallini

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Andrea Sempio prova le Frau con la suola a pallini che hanno lasciato l’impronta sulla scena del delitto di Garlasco. Tra le perizie attorno a cui ruota la replica della difesa alla "discovery" della procura di Pavia è centrale l’analisi delle misure della scarpa dell’assassino, attribuita nei processi ad Alberto Stasi, ma che oggi i pm ritengono compatibile con il piede del nuovo indagato. Un’ipotesi respinta dai legali del 38enne, che hanno trovato e fatto indossare al proprio assistito lo stesso modello di calzature dell’epoca.

Il test delle scarpe

Il test è stato realizzato dal team della difesa nella giornata di giovedì 4 giugno, facendo provare ad Andrea Sempio due paia di Frau in camoscio con la suola a pallini, taglia 42 e taglia 43, le due misure possibili individuate dalla consulente della procura Cristina Cattaneo per l’impronta.

Secondo quanto riportato durante l’ultima puntata di Quarto Grado, alla luce della prova i legali dell’indagato sostengono che le scarpe non siano compatibili con Andrea Sempio, soprattutto per quanto riguarda la larghezza.

La compatibilità con il piede di Andrea Sempio

Ospite in studio, l’avvocato Liborio Catalliotti ha rivendicato ironicamente di non aver utilizzato "effetti speciali" ma di aver "fatto una cosa banale, una ricerca durata mesi quelle scarpe dell’epoca, con quella suola dell’epoca, addirittura l’una delle due paia di scarpe con suola leggermente più lunga".

"Leggo agli atti che i consulenti della procura che hanno fatto ricorso alla scienza dicono che non erano rintracciabili – ha aggiunto – Abbiamo provato a fargliele calzare: non calzano".

L’impronta della scarpa nella scena del delitto di Garlasco

La difesa di Andrea Sempio contesta ai consulenti della procura sia l’incompatibilità della lunghezza del piede del 38enne, che porta una 44, sia soprattutto la larghezza.

L’impronta a pallini rilevata dai Ris sulla scena dell’omicidio di Garlasco è larga 9,5 cm, con un margine di errore di circa mezzo centimetro, mentre la pianta dell’indagato misura 11,3 cm.

Interpellato in trasmissione, il professore Ernesto Di Pietro, docente di Biomeccanica Clinica all’Università del San Raffaele, ha spiegato che negli anni la pianta del piede "può cambiare, perché l’osso non cresce, ma tutte le parti molli" possono cambiare "per mille motivi, che può essere anche il peso, il sovrappeso, il modo di camminare, tutte le abitudini che noi abbiamo".

"Nella normalità, se non ci sono patologie, la larghezza può arrivare fino a un centimetro, un centimetro e due" in più, ha affermato.

Il tema della larghezza delle scarpe è stato discusso anche durante l’ultima puntata di Ore 14, alla presenza dell’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis.

"Chiederemo una perizia sulla misura del piede, così che possa essere valutata da un giudice terzo, è un dato su cui crediamo molto" ha affermato in studio Armando Palmegiani, consulente del tema della difesa di Sempio.

"La procura non ha messo in discussione che la scarpa sia una Frau, il discorso è sull’allineamento tra la lettera e i pallini, quindi la misurazione potrebbe essere anche un 43. In discussione c’è la larghezza della scarpa" ha tenuto a precisare il legale di Stasi.