Garlasco, il testimone che ha smontato l'alibi dello scontrino di Andrea Sempio potrebbe essere un familiare

Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco ha confermato che il testimone che avrebbe smontato l’alibi dello scontrino dello stesso Sempio potrebbe essere un suo familiare. La madre dell’indagato ha ribadito: “Lo scontrino l’ha fatto mio figlio”.

Il testimone e l’alibi dello scontrino di Andrea Sempio

Nelle ultime ore nel racconto del caso del delitto di Garlasco si è assistito a un nuovo colpo di scena. Un testimone, come riferito dal Corriere della Sera, avrebbe raccontato gli investigatori che “la storia di quello scontrino non è come è stata raccontata“, rimettendo di fatto in discussione quanto dichiarato dalla famiglia Sempio.

Si tratta dello scontrino di un parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007, fornito un anno dopo il delitto di Chiara Poggi (il 4 ottobre 2008) ai carabinieri di Vigevano da Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, quando era stato interrogato per la seconda volta.

Cosa ha detto Gallo sullo scontrino di Andrea Sempio

Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, già in passato aveva dichiarato che “lo scontrino di Vigevano è falso“.

A Mattino Cinque, dopo che è emersa la notizia del testimone, ha ribadito: “Le affermazioni non sono fatte a caso. Era già nell’aria. Mi hanno attaccato un po’ tutti, sia sui giornali che sui media. Oggi abbiamo la conferma che ciò che dicevo si è verificato, che si sarebbe verificato. E non finisce qua”.

L’avvocato ha poi aggiunto: “Quando Lovati si distacca dalla linea dello scontrino e lì inizia la divergenza, non su altro, dobbiamo comprendere che Lovati fa la linea difensiva di questo processo. Ricordiamo che il Gip fa l’archiviazione considerando lo scontrino uno degli elementi essenziali. Se si continua a poggiare tutto su questa cosa, diventa un boomerang. Io non voglio fare l’avvocato di Sempio, sono stato anche attaccato”.

Sul testimone, incalzato, Gallo ha detto che “si sa” chi è. “Si conosceva”, ha anche detto.

Federica Panicucci, a quel punto, ha detto: “Prima ho riferito un’indiscrezione secondo cui potrebbe essere una persona vicina a Sempio. Tanto vicina da essere un familiare?“.

“Può essere“, ha risposto Fabrizio Gallo.

La versione della madre di Andrea Sempio sullo scontrino

Sempre a Mattino Cinque la madre di Andrea Sempio ha fornito la sua versione dei fatti sullo scontrino di Vigevano.

Il suo racconto su quel giorno: “Sono uscita di casa dopo le 8 perché dovevo andare a Gambolò. Sono andata a Gambolò in un negozio che era chiuso perché dovevo far fare dei telecomandi. Sono tornata a casa, erano le 9,50, ho guardato l’orologio in cucina. Mio figlio, che era in casa, ha preso le chiavi della macchina ed è andato a Vigevano”.

La donna ha poi aggiunto: “Io a Vigevano non ci sono mai andata e non ho fatto nessuno scontrino. Non ho dato nessuno scontrino a mio figlio. Lo scontrino se l’è fatto lui“.

Sul motivo per cui fu deciso di conservare il tagliando del parcheggio, la madre di Sempio ha detto: “Lo scontrino l’ha trovato mio marito e ho deciso di tenerlo io perché negli anni 86-87 ho lavorato presso un carcere di massima sicurezza come vigilatrice penitenziaria e le detenute ti dicevano ‘Qualsiasi cosa succeda, parati il fondoschiena perché non si sa mai’. Ammazzano un’amica di mio figlio a Garlasco, io trovo uno scontrino che dice che mio figlio 19enne che frequenta quella casa è a Vigevano, la cosa più ovvia che mi è venuta in mente, magari anche sbagliando, è stata quella di conservare lo scontrino”.