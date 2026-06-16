Garlasco, il video dell'interrogatorio di Sempio: "Difficilmente lei ha ucciso Chiara Poggi prima delle 9:45"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“La Procura della Repubblica ritiene che lei sia l’assassino di Chiara Poggi“. Quarta Repubblica ha mandato in onda il video dell’interrogatorio di Andrea Sempio che si è tenuto alla procura di Pavia il 6 maggio scorso, nel corso del quale l’indagato per il delitto di Garlasco si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nel video gli inquirenti parlano del presunto movente di Sempio e delle intercettazioni. E spiegano che stando agli elementi raccolti, difficilmente Chiara Poggi è stata uccisa prima delle 9:45 del mattino. Escludendo quindi Alberto Stasi, che a quell’ora era a casa davanti al pc.

Garlasco, il video dell’interrogatorio di Andrea Sempio

Nella puntata di lunedì 15 giugno di Quarta Repubblica su Rete 4 sono stati mostrati degli stralci dell’interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Si tratta dell’interrogatorio del 6 maggio 2026, quando Sempio, convocato in procura a Pavia, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Mediaset

Nel video si vede Sempio mentre ascolta il pm che gli parla delle accuse e degli elementi che hanno a suo carico.

Le accuse a Sempio e il movente

“La Procura della Repubblica ritiene che lei sia l’assassino di Chiara Poggi”, dice il pm all’indagato all’inizio dell’interrogatorio.

“Tutti gli elementi raccolti per noi convergono in un unico innesco, il rifiuto di un approccio sessuale maturato dalla visione di questi video”.

“Da quel rifiuto inaspettato nasce una reazione esplosiva che si accende quando la vittima la scaccia, tenta di sottrarsi, e quindi si passa allo scontro fisico”, spiega il pubblico ministero.

Le intercettazioni

Nel corso dell’interrogatorio il pm parla delle intercettazioni di Sempio: “Lei non ha confessato un omicidio in questo soliloquio, ma comunque dice delle cose per noi piuttosto interessanti”.

Secondo gli inquirenti quanto detto da Sempio da solo in auto è “rilevante”, perché “dà una spiegazione di ciò che non ha avuto una spiegazione“.

Per l’accusa indica che Sempio aveva chiamato casa Poggi non perché cercava l’amico Marco Poggi ma perché cercava Chiara e “la voleva incontrare. Spiega che aveva un interesse non corrisposto per la vittima”.

“Spiega che aveva la disponibilità di un video intimo ritraente la vittima e spiega che era risentito”. Nelle intercettazioni le dà della “st*****”, una “espressione un po’ curiosa per uno che non c’ha nulla a che vedere”.

“Difficilmente lei ha ucciso Chiara Poggi prima delle 9:45”

In merito alla dinamica del delitto, il pm parla dei nuovi elementi tecnici emersi durante le indagini, a partire dalla consulenza Cattaneo, che in realtà, spiega, “non si discosta particolarmente” dalle valutazioni fatte nell’ambito dei processi a Stasi.

Di nuovo, spiega, c’è che è stato analizzato il digesto, cioè il contenuto di quello che è stato trovato nello stomaco di Chiara Poggi.

Secondo i consulenti della procura, il processo digestivo sarebbe iniziato almeno mezz’ora prima del decesso. Incrociando questo con altri elementi, l’accusa ritiene che Chiara Poggi era viva almeno alle 9:45.

Quindi ad ucciderla non può essere stato Alberto Stasi, che alle 9.35 stava a casa sua.

“Riteniamo che lei – dice il pm a Sempio – difficilmente possa aver ammazzato Chiara Poggi prima delle 9:45“.