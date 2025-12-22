Garlasco, il video di Andrea Sempio che ride con l'avvocato Liborio Cataliotti: "La causa di tutto"
L'avvocato Liborio Cataliotti contro gli insulti ricevuti per il video con Andrea Sempio: "Vergognoso"
Nei giorni scorsi ha suscitato polemiche il video diffuso sui social dall’avvocato Liborio Cataliotti durante un pranzo con il team difensivo di Andrea Sempio dopo l’incidente probatorio al Tribunale di Pavia relativo alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Nel breve video il gruppo si mostra rilassato e sorridente, con Sempio che si definisce scherzando “la causa di tutto”. Il legale risponde alla polemiche dicendo che si tratta di un momento di vita privata e minacciando le vie legali: “Chi vuole offendere offenda, ci vediamo in tribunale”.
- Il video di Andrea Sempio che ride con l'avvocato Liborio Cataliotti
- Cataliotti: "Vergognoso che ci sia qualcuno che insulti"
- "Ci vediamo in tribunale"
- L'indagine sul delitto di Garlasco
Il video di Andrea Sempio che ride con l’avvocato Liborio Cataliotti
Dopo l’ultima udienza dell’incidente probatorio sull’indagine sul delitto di Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, ha condiviso sui social un momento di convivialità.
Un pranzo con il suo assistito, la collega Angela Taccia e i consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi.
Nel video, postato nelle storie della sua pagina Instagram, Cataliotti fa una breve carrellata dei commensali, e quando viene inquadrato Andrea Sempio l’indagato si presenta come “la causa di tutto”.
Sui social non sono mancate le polemiche, con i sorrisi e le risate del gruppo interpretate come una mancanza di rispetto per la vittima, Chiara Poggi.
Cataliotti: “Vergognoso che ci sia qualcuno che insulti”
Lunedì 22 dicembre, intervenendo a Mattino Cinque, Liborio Cataliotti è tornato sulla vicenda del video affermando che “è vergognoso che ci sia qualcuno che insulti”.
Secondo l’avvocato non c’è nulla di male, in quanto si è trattato di un momento di vita privata e rivolta agli amici.
“Ho una vita social molto intensa”, dice Cataliotti, e “credo nello strumento dei social come strumento di comunicazione tra amici”.
“Ci vediamo in tribunale”
“Non ho intenzione di abbandonare una abitudine che ritengo sana“, aggiunge Cataliotti, soltanto perché c’è qualcuno che “tifa” contro Sempio che si ritiene offeso.
L’avvocato si dice poi pronto a passare alle vie legali contro gli autori degli insulti social.
“Chi vuole offendere offenda, ci vediamo in tribunale“, conclude il legale di Andrea Sempio.
L’indagine sul delitto di Garlasco
Chiuso l’incidente probatorio, la Procura di Pavia ha cristallizzato tutte le perizie presentate dalle parti nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.
Nei prossimi giorni è attesa la richiesta da parte dei pm del rinvio a giudizio per Andrea Sempio.