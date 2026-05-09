Garlasco, in una nuova intercettazione Giuseppe Sempio parla dell'ex procurator Mario Venditti: cosa emerge

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Nell’informativa dei carabinieri della Moscova di Milano, oltre alle intercettazioni già note, è presente la registrazione di un colloquio tra Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, e una cronista. Questo elemento è stato catturato due mesi prima della perquisizione avvenuta nell’ambito dell’inchiesta sull’ex procuratore aggiunto Mario Venditti. Come riporta Ansa, in un passaggio il padre dell’indagato dice: “Ha fatto tutte le domande, ho risposto, e poi mi dice ‘questa cosa finirà presto‘”, riferendosi proprio a Venditti.

L’intercettazione su Mario Venditti

La notizia arriva dall’Ansa. L’agenzia scrive che nell’informativa dei carabinieri della Moscova, relativa alla conclusione delle indagini su Andrea Sempio, è presente la trascrizione di un’intercettazione ambientale di un colloquio avvenuto tra Giuseppe Sempio, padre dell’indagato, e una cronista.

Il papà di Sempio dice: “C’è uno solo, guardi (…) Venditti… che dopo che ci ha ascoltato, io ero là, mi ha detto (…) ha fatto tutte le domande, ho risposto, e poi mi dice ‘questa cosa finirà presto‘.

ANSA

Come fa notare Ansa, questa intercettazione è stata captata circa due mesi prima della perquisizione avvenuta in casa Sempio nell’ambito dell’indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell’ex procuratore aggiunto Venditti e dello stesso Giuseppe Sempio.

Come cita Il Giorno, riferendosi all’informativa, in quel momento Giuseppe Sempio si trovava in auto con il figlio e una cronista. Venditti gli avrebbe detto che “questa cosa finirà presto” perché “non c’è niente“.

La confusione di Giuseppe Sempio tra gip e procuratore aggiunto

Come anticipato, l’intercettazione risale a due mesi prima della perquisizione in casa Sempio, quando era stato rinvenuto l’appunto con le parole: “Venditti gip archivia x 20.30 Euro”. Anche nell’intercettazione in auto Giuseppe Sempio parla di “gip che era a Pavia”, confondendo il ruolo di Venditti (che nel 2016-2017 era procuratore aggiunto) e quello del gip.

Lo fanno presente anche i carabinieri nell’informativa, citata da Il Giorno: “Nel tono colloquiale e spontaneo con la giornalista”, il padre di Sempio fa “confusione e sovrappone la figura dell’allora procuratore aggiunto” a quella del gip, “esattamente come riportato dai suoi manoscritti”.

Le novità su Garlasco

Il nuovo corso della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha arroventato il dibattito. A partire da Roberto Saviano, che in un suo editoriale ha condannato il bombardamento mediatico e social sul caso, anche le parti coinvolte sentono la necessità di un’accelerata nel loro lavoro.

Giada Bocellari, ad esempio, ha reso noto che la difesa di Alberto Stasi cercherà di velocizzare la preparazione dell’istanza di revisione del processo, ma anche la difesa di Andrea Sempio – rappresentata da Angela Taccia e Liborio Cataliotti – si metterà al lavoro per studiare le nuove carte e preparare la nuova strategia difensiva per l’indagato.