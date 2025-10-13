Garlasco, indagato Massimo Lovati: interrogatorio a Milano, ha scelto l'avvocato Fabrizio Gallo per difendersi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è indagato a Milano per diffamazione aggravata dopo una denuncia dei fratelli Giarda. Ha chiesto di sostenere un interrogatorio davanti al pm Fabio De Pasquale e ha nominato come difensore l’avvocato Fabrizio Gallo. Sempio valuta la revoca del mandato al suo legale.

Garlasco, Massimo Lovati chiede l’interrogatorio a Milano

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ha chiesto di sostenere un interrogatorio davanti al pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale, titolare del fascicolo per diffamazione aggravata a suo carico. L’indagine è nata da una denuncia dei fratelli Enrico e Fabio Giarda, ex difensori di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Secondo la Procura, Lovati avrebbe pronunciato dichiarazioni “diffamatorie e calunniose” nei confronti dello studio legale Giarda il 13 marzo 2025, affermando che la riapertura del caso Sempio fosse “frutto di una macchinazione della difesa Giarda”.

ANSA Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è indagato per diffamazione e ha chiesto di sostenere un interrogatorio davanti al pm Fabio De Pasquale

L’avvocato pavese avrebbe inoltre sostenuto che “investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi” avessero “clandestinamente prelevato il Dna” di Sempio, poi archiviato due volte. L’interrogatorio con il pm De Pasquale è previsto nei prossimi giorni.

La nomina del nuovo difensore Fabrizio Gallo

Dopo aver dichiarato nei giorni scorsi l’intenzione di difendersi da solo, Massimo Lovati ha nominato come difensore di fiducia l’avvocato Fabrizio Gallo, incontrato oggi a Milano per preparare la linea difensiva.

“Il collega Lovati, mio cliente, è amareggiato dal fatto che si crede che lo stesso abbia fatto un attacco alla persona del professor Giarda: non era sua intenzione ma solamente quella di criticare la sua linea difensiva”, ha dichiarato Gallo all’ANSA.

La nomina riguarda la denuncia presentata dai figli del professor Angelo Giarda, scomparso nel 2021, e i numerosi esposti depositati al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Pavia per presunti profili disciplinari.

Le prossime mosse

Lovati, che difende Andrea Sempio insieme all’avvocata Angela Taccia, attraversa una fase complessa anche sul piano professionale. Sempio starebbe difatti valutando la possibilità di revocare il mandato al suo legale.

I fratelli Giarda, assistiti dal loro avvocato, stanno inoltre considerando una seconda denuncia-querela per le affermazioni rese da Lovati durante la trasmissione online Falsissimo, condotta da Fabrizio Corona, in cui aveva nuovamente citato lo studio Giarda e il suo fondatore.

L’avvocato Fabrizio Gallo accompagnerà Lovati a Milano per l’interrogatorio con la Procura nei prossimi giorni.