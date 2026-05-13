Garlasco, indagine per "atti persecutori" nei confronti dei Poggi e sorelle Cappa: quali sono i rischi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una notizia dell’ultima ora porta un’ulteriore scossa nel clima già arroventato dalle novità sulla chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbe, infatti, una nuova inchiesta parallela all’omicidio di Chiara Poggi e riguarderebbe sia la famiglia della vittima che le cugine Cappa, Stefania e Paola. A darne notizia è Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la notizia. Il pm Antonio Pansa della Procura di Milano avrebbe raccolto circa duecento querele da parte dei Poggi e un centinaio da parte delle gemelle Cappa per diffamazione e atti persecutori da parte di “blogger, un direttore di un settimanale, giornalisti e comunicatori”, riferisce Nuzzi.

L’indagine dopo le querele dei Poggi e delle gemelle Cappa

Come anticipato, l’indiscrezione è arrivata durante la puntata di Dentro La Notizia di mercoledì 13 maggio. A darne notizia è il conduttore Gianluigi Nuzzi.

Il giornalista riferisce che il pm della Procura di Milano, Antonio Pansa, avrebbe “recuperato circa duecento querele per diffamazione” presentate “dai genitori di Chiara Poggi” e almeno “una settantina” presentate dal loro consulente Paolo Reale.

In più, nell’indagine avviata da Pansa ci sarebbero “circa un centinaio” di querele presentate da Paola e Stefania Cappa, una sommatoria di ipotesi di reato che si orienta tra la diffamazione e gli atti persecutori.

Le denunce contro blogger, giornalisti e altri soggetti

Nello stesso segmento della puntata, Nuzzi aggiunge che “al vaglio della Procura di Milano” ci sarebbero attività “condotte nell’ultimo anno (dunque dall’apertura della nuova indagine contro Andrea Sempio, appena conclusa, nda)”.

Attività, queste, che porterebbero la firma di “blogger, un direttore di un giornale” ma anche “giornalisti e comunicatori”.

Cosa si rischia per il reato di atti persecutori

Il reato di atti persecutori è regolamentato dall’art. 612 bis del Codice Penale, ed è punito con la “reclusione da un anno a sei anni e sei mesi“, si legge nel Codice. La pena aumenta qualora il reato venisse commesso “dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.

Pene ancora più gravi sono previste quando il reato viene commesso nei confronti di un minore, una donna in stato interessante o una persona con disabilità.