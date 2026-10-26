Garlasco, Infante contro Grazia Longo per la frase sulle "pressioni" alla pg Nanni per la revisione di Stasi

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante all’attacco di Grazia Longo. La giornalista de La Stampa, prima a Quarto Grado e poi a Mattino 5, parlando degli sviluppi su Garlasco ha dichiarato di essere stata informata in merito a presunte “pressioni” ricevute “dalla procuratrice generale Francesca Nanni affinché chieda la revisione del processo ad Alberto Stasi“. Il conduttore di Ore 11 ha criticato duramente l’uscita della collega.

L’intervento a Quarto Grado sulla procuratrice generale Francesca Nanni

Venerdì 23 ottobre, ospite di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, Grazia Longo – parlando degli sviluppi sul delitto di Garlasco – si era detta convinta che “la procuratrice sicuramente deciderà in autonomia” sulla revisione del processo ad Alberto Stasi, ma anche di aver “saputo che in realtà sta subendo diverse pressioni. Non saprei dire da chi, però so che ci sono. È un’indiscrezione, quindi prendetela per quella che è. Come è stato detto che lei avrebbe già deciso, che ha già concluso tutto, che avrebbe già deciso, che chiederà la revisione, a me è giunta questa indiscrezione”.

Candida Morvillo, giornalista ospite in studio, aveva ribattuto sottolineando la gravità dell’affermazione: “Ma non ho detto che lei fa pressioni, ho detto che le ha ricevute. Quindi non c’entra il profilo della dottoressa Nanni”, ha chiosato Longo.

La riconferma di Grazia Longo a Mattino 5

Lunedì 26 ottobre, a Mattino 5, Grazia Longo è tornata sulle “forti pressioni per prendere una certa decisione. Questo è quello che ho raccolto in ambienti giornalistici, è un’indiscrezione e va presa per tale, ma mi risulterebbere che abbia ricevuto per decidere in una certa direzione, affinché lei chieda la revisione”.

Per la conduttrice Federica Panicucci, “questo è molto grave, forse verrai anche sentita” in Procura.

La replica: “Ripeterò quello che ho appena detto, se sapessi di più direi di più: quello che so è quello che ho detto”.

Sul tema è intervenuto il giornalista Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca, che ha dichiarato che “Francesca Nanni è un personaggio integerrimo, pensare solo che possa essere permeabile a me sconvolge, sono molto inquietato, sconvolto”.

Grazia Longo si è allora inalberata, sottolineando che “tu mi stai accusando, devo dire che io sono accusabile. Ma cosa stai dicendo?”.

E ancora Brindisi: “È una cosa talmente grave che o la provi o non ne parli neanche, è una cosa gravissima”.

Poi, la chiusa di Longo: “In questa storia di cose gravi ce ne sono veramente tante, questa non sarà né la prima né l’ultima”.

L’attacco di Infante a Grazia Longo

Poche ore dopo, a Ore 11, Milo Infante ha proseguito di fatto sulla stessa scia di Brindisi: “Chi è in grado di fare pressioni di solito è qualcuno che di solito è sopra alla dottoressa Nanni. Ammesso anche che una parte è interessata vada a fare pressioni, ma quali pressioni potrebbe esercitare? Nessuna”.

E ancora: “Perché dirlo in questo momento? Tu puoi dire quello che vuoi e quello che ti pare. Puoi parlare di fonti riservate, ma non puoi citare come indiscrezioni, indiscrezioni giornalistiche se non le citi correttamente. Non credo che sia un’indiscrezione giornalistica (…). In questo caso chi è che conferma le pressioni?”.

Secondo Luca Fazzo, giornalista di Libero Quotidiano, la risposta è “nessuno, è inquinamento preventivo di chi ha paura che una decisione che è nell’aria, a favore della revisione di Stasi, venga letta non come la conseguenza di un normale iter processuale ma come frutto di condizionamenti”.