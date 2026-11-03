Garlasco, Infante contro Taccia per la polemica sui video di Sempio: "Si lamenta, poi va in quei programmi"

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Non sarebbe la prima volta che Milo Infante e Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, si punzecchiano. Il conduttore ha infatti fatto un commento a proposito dei video-selfie dell’indagato che il suo programma aveva mandato in onda il 27 ottobre.

Nella puntata di martedì 3 novembre a Verità Nascoste, su Rete 4, nello stesso giorno in cui la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Sempio, Milo Infante contesta alla legale di essersi lamentata di quei filmati e di aver poi partecipato, nell’ultima settimana, ai programmi che li hanno rilanciati.

La replica di Infante a Taccia: i video mostrati e le ospitate in tv

Milo Infante, in studio con l’avvocato Biscotti, ha detto di non seguire l’avvocata e di aver saputo da altri che si sarebbe lamentata, senza rivolgersi direttamente a lui, definendo “poco serio” mostrare quei filmati. Il conduttore ne ha riassunto il contenuto: Sempio avrebbe sostenuto “con una certa forza” che le donne provano “una certa soddisfazione” mentre vengono stuprate.

Quello che dice di non aver capito è come mai Taccia si sia “così stupita” per quella messa in onda e abbia partecipato, “dalla mattina a notte fonda”, ai programmi che hanno trasmesso gli stessi video dopo il suo, in presenza della difesa. E ha concluso con un invito: “magari se la incontrate glielo chiedete”.

Il riferimento risale al giorno precedente. Lunedì sera, ospite di Ignoto X su La7, Taccia aveva criticato chi sta usando i video-selfie nelle trasmissioni, sostenendo che non ha nulla da dire. Venerdì 30 ottobre, a Quarto Grado, aveva ribadito che quei contenuti non hanno alcun valore probatorio per l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

A inizio ottobre, ospite proprio a Verità Nascoste, aveva già accusato Infante di scegliere le intercettazioni da mandare in onda per far apparire Sempio antipatico. Anche in quell’occasione nacque una discussione in studio.

I video di Sempio e la posizione della difesa

I filmati arrivano dai dispositivi sequestrati all’indagato e sono una sorta di videoblog che Sempio indirizzava a sé stesso. In uno, girato nella sua camera, Sempio avrebbe definito lo stupro “una strategia di riproduzione accettata dalla natura”.

Nello stesso intervento Infante ha detto che per l’indagine di Pavia conta anche quel materiale, insieme ai soliloqui captati in auto, e che i video descrivono un Sempio con “una certa propensione” per un pensiero rivolto allo stupro e alla violenza sessuale.

Per Taccia, al contrario, quei video non hanno peso: non sarebbero stati ritenuti rilevanti dai Carabinieri e tantomeno dal pm e dal Racis. La legale sostiene anche che Sempio si sarebbe documentato sulle aggressioni sessuali per aiutare un’istruttrice di krav maga che teneva corsi di autodifesa femminile.

Il rinvio a giudizio, del resto, era una mossa che i legali di Sempio si aspettavano e che avevano già anticipato, come sottolineato dallo stesso Cataliotti.