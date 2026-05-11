Garlasco, intercettazione del 2017 incastrerebbe Andrea Sempio sull'orario dell'omicidio: "Successo alle 9.30"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le intercettazioni sono centrali nel nuovo filone di indagine del caso di Garlasco, ma anche dal 2017 arrivano interessanti informazioni. Secondo la Procura di Pavia un’intercettazione, riletta alla luce dei dati aggiornati, aggraverebbe la posizione di Andrea Sempio. Si tratterebbe di un passaggio nel quale l’indagato fa riferimento a un orario specifico, le 09:30, che dovrebbe fare riferimento all’omicidio di Chiara Poggi.

Nuova intercettazione

Non è una nuova intercettazione, ma una vecchia registrazione di Andrea Sempio che potrebbe essere un elemento capace di aggravare la sua posizione nelle nuove indagini.

Secondo la Procura di Pavia, questo monologo, se letto nel contesto dell’indagine, posiziona anche temporalmente Sempio nell’evento mortale per Chiara Poggi.

Sempre l’indagato, parlando da solo in auto, pronuncia delle frasi che gli inquirenti considerano oggi potenzialmente riferite proprio alla mattina dell’omicidio avvenuto nella villetta di Garlasco.

Cosa dice Sempio?

In questa intercettazione, anzi nella rilettura di queste intercettazioni, diventa fondamentale un orario pronunciato da Andrea Sempio. Questi, parlando da solo in auto, pronuncia una serie di frasi, con il purtroppo solito rumore che rende incomprensibili alcuni passaggi.

Dichiara: “È successo qualcosa quel giorno… Era sempre lì a casa… Io non so se lei ha detto che lavorava…”. Non fa riferimento esplicito alla vittima di Garlasco, ma secondo gli inquirenti è la frase successiva quella centrale.

Infatti, nella seconda parte Sempio aggiunge: “Però c***o, oh… alle 9:30 a casa…”. Potrebbe trattarsi, dicono gli inquirenti, delle 9:30 del 13 agosto 2007, quando l’indagato potrebbe essere entrato nella villetta di Garlasco per compiere il tentativo di approccio concluso con l’omicidio.

Quanto possono pesare su un nuovo processo?

La criminologa e psicologa Cristina Brasi ha risposto ad alcune domande che le abbiamo posto. Ha spiegato che i nuovi elementi, come anche le intercettazioni, possono pesare sul processo perché assumono una rilevanza scientifica alla luce di un’analisi psicologico-linguistica degli stessi.

Va quindi condotta un’analisi di questo tipo, come l’elaborazione del linguaggio naturale o l’uso di tecniche e strumenti specialistici. In assenza di un’analisi ben strutturata, in realtà, il peso tecnico è da considerarsi nullo e si può parlare invece di illusione del profiling.