Garlasco, intercettazione di Sempio sull'ex carabiniere Sapone: "Se parlo viene giù tutto", reazione di Taccia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

"Devo fare le congratulazioni per una volta perché ha chiamato l’avvocato", questa la reazione di Angela Taccia, legale di Andrea Sempio. L’avvocato ha commentato le indiscrezioni sulle intercettazioni al suo assistito che avrebbe detto sull’indagine per corruzione e i rapporti con Sapone e Spoto, ex carabinieri che si occuparono del caso nel 2017: "Se parlo viene giù tutto".

Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio

Come riporta il TG1, Andrea Sempio avrebbe detto questa frase parlando dell’ex carabiniere Sapone.

Nel 2017 quest’ultimo e Spoto si occuparono della sua posizione nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Il TG1 dice che al vaglio degli inquirenti ci sarebbero le posizioni dei due ex carabinieri partendo proprio dalle presunte telefonate fatte ad Andrea Sempio.

Nelle intercettazioni dello scorso 20 novembre, l’indagato racconta di contatti con Sapone che, a suo dire, sarebbero stati negati.

"Se mi chiamano a parlare io gli devo dire le cose come stanno" avrebbe detto.

Il commento di Angela Taccia

Nella puntata del 14 ottobre di Mattino Cinque, Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha commentato le presunte intercettazioni.

"Fino ad oggi per il materiale che noi abbiamo recuperato, perché magari ce ne sarà altro del quale noi ignorano l’esistenza ancora, è palese che i sempio non c’entrino assolutamente niente con la corruzione" le parole dell’avvocato.

Angela Taccia ha poi aggiunto che "i soldi sono andati tutti agli avvocati".

Inoltre, la legale ha dichiarato: "Ci sono delle intercettazioni ambientali dove effettivamente si vede la loro genuinità e la loro trasparenza e la buona fede perché ce ne sono alcune nel quale si sente chiaramente che loro sono addirittura preoccupati perché dicono: "Ma noi i soldi li abbiamo dati agli avvocati. Poi speriamo che non sia successo niente che noi non sappiamo"".

Il commento sulla frase di Andrea Sempio

In merito alla frase di Andrea Sempio "se parlo io viene giù tutto", Angela Taccia ha dichiarato che l’assistito "ha sempre sostenuto, che dopo aver ascoltato vari podcast relativi alla vicenda, ha detto "ma speriamo davvero che non ci sia qualcosa che noi non sappiamo"".

L’avvocato ha aggiunto che lo stesso Andrea Sempio le ha detto "era molto strano secondo me che addirittura mi chiamasse un carabiniere, un ufficiale per parlare del caso, ma non in caserma".

Poi i complimenti: "Per quello giustamente Andrea Ssempio ha chiamato subito il proprio avvocato perché gli è sembrato strano e devo fargli le congratulazioni per una volta perché ha fatto quello che doveva fare, chiamare il suo avvocato".

Caso Garlasco, le ultime notizie

In merito al caso Garlasco, le ultime notizie riguardano lo scontro a distanza tra Milo Infante e l’avvocato Gian Luigi Tizzoni.

Vittorio Feltri ha invece rivelato di cosa parla negli incontri con Alberto Stasi, mentre l’avvocato Liborio Cataliotti ha dichiarato al TG1 di una "prova formidabile" che assolverebbe Andrea Sempio.