Garlasco, intercettazioni inedite e nuovi elementi d'accusa ad Andrea Sempio: cos'è emerso sull'interrogatorio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo ore in Procura, Andrea Sempio ha lasciato l’aula senza aver detto una parola. Il procuratore aggiunto Civardi e le pm De Stefano e Rizza hanno parlato per circa tre ore svelando le carte dell’accusa. Per i legali dell’indagato non ci sarebbe nulla di nuovo e tutto quello che è emerso è “spiegabilissimo”. Si apprende che sono state contestate le intercettazioni, conversazioni inedite, il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, l’impronta 33 sul muro delle scale e il presunto falso alibi.

Cosa è emerso dall’interrogatorio

Andrea Sempio non ha parlato, ha seguito il consiglio dei suoi avvocati. Ma a differenza sua, a parlare sono stati il procuratore aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. Hanno preso la parola per circa tre ore, svelando le carte dell’accusa contro Andrea Sempio.

Secondo le fonti del Corriere della Sera, procuratore e pm avrebbero descritto nel dettaglio la lunga e nuova indagine sul delitto di Garlasco. Sarebbero state contestate: intercettazioni di conversazioni inedite, il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, l’impronta 33 sul muro delle scale che portano alla cantina e il presunto falso alibi dello scontrino.

Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno riferito di essere calmi e lucidi. Dal loro punto di vista, anche se non possono entrare nei dettagli, non c’è nulla di nuovo e tutto quello che è stato messo sul tavolo è “spiegabilissimo”. Le indagini, secondo i magistrati, non sono ancora concluse.

Audio ascoltati

Secondo i legali di Andrea Sempio non sarebbero stati fatti ascoltare audio e non si sarebbe discusso dell’alibi dello scontrino. Eppure, secondo quanto apprende l’agenzia di stampa LaPresse, qualcosa è stato fatto ascoltare. Marco Poggi, fratello della vittima, avrebbe ascoltato alcuni audio nei quali l’amico e indagato Andrea Sempio parla da solo.

Nell’interrogatorio di Marco Poggi, questi ha spiegato agli inquirenti di non aver mai trovato sul pc di famiglia i filmati intimi girati da Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi. Non solo di non averli mai trovati, ma di non averne neanche mai visti insieme ad Andrea Sempio.

Nell’interrogatorio, però, ha dichiarato di esserne a conoscenza, perché avrebbe notato la sorella scaricare alcuni file dal computer di Alberto Stasi mentre si trovava in salotto e alcune conversazioni scambiate dall’allora fidanzato. Questi due elementi e alcune parole tra di loro gli avrebbero fatto comprendere la presenza di immagini intime presenti sul computer.

Sempio ha chiamato Chiara prima del delitto

Il Tg1 ha dato la notizia di alcune intercettazioni in mano alla Procura su Andrea Sempio. Sarebbero le intercettazioni nelle quali parla da solo e dichiara di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto. In questa conversazione tra sé e sé dice di aver tentato un approccio, ma che lei gli avrebbe risposto “non ci voglio parlare con te”.

Sempre in questo scambio, una sorta di confessione involontaria, l’indagato avrebbe anche ammesso di aver visto il video di Chiara e Alberto.

L’avvocato Liborio Cataliotti è intervenuto a Dentro la Notizia e ha spiegato di non aver sentito questa intercettazione e di non averla neanche vista trascritta da nessuna parte. “La ascolteremo, la commenteremo e la contestualizeremo”, dice. Aggiunge che ad oggi hanno visto una rappresentazione parziale e della quale il cliente dice di essere in grado di dare spiegazioni.