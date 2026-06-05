Garlasco, intervista di Marco Poggi a Quarto Grado dopo 19 anni di silenzio: "Si è detto di tutto"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

19 anni dopo il delitto di Garlasco per la prima volta Marco Poggi rompe il silenzio. Il fratello di Chiara lo fa attraverso le telecamere di Quarto Grado, che manderanno in onda l’intervista integrale venerdì 5 giugno in prima serata. Secondo l’amico di Andrea Sempio in un anno "si è giocato tantissimo sulla morte di Chiara" e "si è detto di tutto", soprattutto quando qualcuno ha insinuato che lui fosse in un certo senso coinvolto nella morte della sorella.

Marco Poggi rompe il silenzio

Per 19 anni una certa opinione pubblica si è domandata come mai Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi e amico di Andrea Sempio, non si sia mai pronunciato sul delitto di Garlasco.

Nell’ultimo anno, soprattutto, Marco è stato spesso oggetto di ipotesi più o meno suggestive sul suo ruolo nell’omicidio della sorella, specialmente dal momento che il suo amico è stato iscritto nel registro degli indagati.

Intervistato in esclusiva a Quarto Grado, nella prima serata di venerdì 5 giugno dirà la sua verità. Il programma ha anticipato alcuni estratti dell’intervista. "Mi sono sempre creato una bolla", ha detto.

"In questo anno si è detto di tutto, è stato detto di tutto", ha affermato ripensando al tempo trascorso dopo la nuova iscrizione nel registro degli indagati di Sempio.

Il delitto di Garlasco secondo il fratello di Chiara Poggi

Per un anno "si è giocato sulla morte e sulla vita di Chiara", ha detto all’inviata di Quarto Grado. Si è commosso poi, quando ha riflettuto sull’ipotesi di "essere coinvolto nell’omicidio" della sorella.

"Chi indagava poteva benissimo smorzare alcune piste", ha aggiunto, sottolineando che le cose che lo hanno fatto soffrire maggiormente sono state "le cose che riguardano Chiara e il voler rovinare un po’ il suo ricordo".

L’intervista e i sospetti su di lui

A proposito di ipotesi suggestive, Marco Poggi ha vissuto più o meno direttamente un anno intero in cui da più parti – tra giornali, interventi televisivi e commenti sui social – sono arrivati i sospetti sulla sua famiglia.

In questi contesti "cerchi di ritrovare un po’ un tuo equilibrio" ma "sai che non puoi farci niente" dal momento che "ci siamo trovati dentro forse un po’ più di prima". Oggi spera "che prima o poi abbiamo la possibilità di voltare pagina". Sin dall’inizio delle nuove indagini su Andrea Sempio, Marco ha sempre difeso l’amico, anche quando è stato nuovamente ascoltato dalla Procura di Pavia a proposito delle intercettazioni dell’indagato e dei filmati intimi della sorella.

E proprio la sua disperata difesa nei confronti di Andrea ha alimentato i sospetti dell’opinione pubblica, convinta che in realtà Marco intenda coprire l’amico specialmente nelle ultime settimane, da quando l’informativa dei carabinieri della Moscova ha creato terreno fertile per interpretazioni più o meno improvvisate.

Cosa racconterà a Quarto Grado

Inevitabilmente, dopo quasi 20 anni di silenzio, Marco Poggi ripercorrerà la sua adolescenza, quando con Andrea Sempio e altri amici si riuniva per lunghe partite con i videogiochi anche nella stanza della sorella Chiara, dove era installato il computer che utilizzava tutta la famiglia.

E proprio quel computer è uno dei perni della nuova inchiesta: Marco Poggi ha riferito ai pm di essere a conoscenza di video intimi della sorella, ma ha ribadito di non averli mai visionati, e soprattutto ha escluso che il suo amico ne sia entrato in possesso.