Garlasco, Katia Sartori nuova consulente di Andrea Sempio: cosa diceva sull'impronta 33

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La criminalista Katia Sartori nominata nuova consulente di Andrea Sempio. La docente di scienze forensi, analisi della scena del crimine e intelligence, ha rivelato in diretta Tv di aver ricevuto l’incarico all’interno del team della difesa del nuovo indagato sul delitto di Garlasco. Un annuncio che ha fatto subito nascere una polemica tra il direttore di Giallo Albina Perri e la criminologa Roberta Bruzzone.

La nuova consulente di Andrea Sempio

La nomina della nuova consulente di Sempio è stata data dalla stessa Katia Sartori mentre era ospite di Salvo Sottile nell’ultima puntata di Ore 14.

“Da questo momento in poi le mie opinioni saranno da considerarsi di parte. Cercherò ovviamente, nel limite del possibile, di garantire una certa onestà intellettuale” ha precisato in diretta, durante il dibattito sugli ultimi sviluppi emersi dalla chiusura dell’indagine della procura di Pavia su Andrea Sempio, in particolare sulla presunta omissione delle contro-analisi negative sulla presenza del Dna di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi.

Chi è Katia Sartori

Katia Sartori è consulente tecnico esperto in scienze forensi, analisi della scena del crimine e intelligence, come si legge dalla sua presentazione, e docente universitario a contratto in criminalistica.

L’esperta criminalista, specialista in lofoscopia, investigazioni digitali e grafologia forense, ha contribuito alle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, l’omicidio Alice Neri, sul caso del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo e sull’ex boss Matteo Messina Denaro.

Riguardo Garlasco, Sartori ha espresso il suo parere con la pubblicazioni di alcuni contributi sul sito Fanpage, sostenendo sia che sulla scena del delitto ci fosse soltanto una persona, sia che l’impronta 33, attribuita dall’accusa ad Andrea Sempio, non può essere ricondotta all’assassino di Chiara Poggi.

In uno dei suoi articoli, la nuova consulente della difesa ha argomentato “che è estremamente difficile poter collocare temporalmente l’impronta 33 durante la fase esecutiva del delitto e per un motivo che oltre alla scienza, appartiene alla logica investigativa: è indubbio che l’assassino di Chiara avesse avuto le mani sporche del suo sangue; questo dato oggettivo trova riscontro nelle impronte insanguinate lasciate sul pigiama”.

“Di conseguenza – scrive ancora su Fanpage – è ragionevole dedurre che se l’autore si fosse appoggiato al muro con le mani in quelle condizioni, avrebbe lasciato un’impronta insanguinata, facilmente rilevabile dagli investigatori senza necessità di ricorrere alla Ninidrina, ma piuttosto utilizzando il reagente ‘Amido black‘, altamente sensibile alle proteine ematiche e particolarmente efficace per mettere in evidenza quel tipo di impronta”.

La polemica tra Roberta Bruzzone e Albina Perri

L’annuncio di Sartori del nuovo ruolo di consulente di Sempio ha dato il la ai commenti di chi si occupa da anni del caso Garlasco, scatenando l’ironia del direttore della rivista Giallo, Albina Perri: “Io spero per lui e per i suoi avvocati che abbiano prima fatto una breve ricerca su Google – ha scritto in un post sui social – E il problema non è che è amica della Bruzzone… Vi do una mano: cercate con ‘condanna’ e con ‘processo'”.

Una provocazione a cui la stessa criminologa tirato in ballo ha risposto così su Facebook.

“Che dire: Albina Perri riesce a tirarmi in mezzo anche attribuendomi amicizie che non ho mai coltivato. Evidentemente, quando manca il collegamento, basta inventarselo…nei casi di grave ossessione succede… Io e Katia Sartori non abbiamo alcun rapporto. Non lo abbiamo mai avuto e, con ogni probabilità, non lo avremo mai. Mi spiace, Albina…hai perso l’ennesima occasione per verificare prima di scrivere” ha scritto Roberta Bruzzone, aggiungendo: “Quanto al resto, ne riparleremo davanti a un giudice. Lì, però, i collegamenti vanno dimostrati. Non basta immaginarli”.