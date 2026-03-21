Garlasco, l'accusa di Roberta Bruzzone sulle prove false nel caso: "C'è una regia principale"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo l’accusa di stalking per la quale rischia il processo a Cagliari, Roberta Bruzzone è tornata a parlare in televisione del caso Garlasco. Ospite di Quarto Grado, la criminologa ha prima offerto la sua versione dei fatti, difendendosi dalle conclusioni degli inquirenti. Nella seconda metà dell’intervista, ha invece parlato della presunta "regia" esterna che avrebbe pilotato le indagini anche con prove false. "Io non lo penso, io so che è così", ha dichiarato.

Cosa ha detto Roberta Bruzzone nell’intervista in TV

Imbeccata da una domanda di Gianluigi Nuzzi, la Bruzzone mette in chiaro una differenza per lei lampante sul delitto in cui ha perso la vita Chiara Poggi. "Un conto è pensare qualcosa e mettere insieme i pezzi, un altro è avere riscontro che quei pezzi li hai messi bene insieme".

La criminologa ci tiene però a precisare che non parla di una regia giudiziaria, a livello di magistratura, ma di carattere mediatico. Col chiaro obiettivo di "orientare l’opinione pubblica".

L’ironia sull’esempio di Nuzzi: "Mi manca solo l’accusa di omicidio"

"Il regista principale è chiarissimo, tutti gli altri anche", tuona poi l’esperta. A quel punto il conduttore rivolge un’altra domanda all’intervistata, che fino a quel aveva parlato principalmente delle accuse di stalking nei suoi confronti e non del caso Poggi.

"Mettiamo che io dica che lei è mandante dell’omicidio di Garlasco". Roberta Bruzzone risponde in maniera sarcastica: "Mi manca soltanto questa accusa e poi sono al completo".

Da lì si giunge al punto della questione. "Un conto è parlare male di qualcuno, ma se si fabbricano falsi testimoni, false piste falsi indizi diventa un’altra cosa", sottolinea Nuzzi.

L’ipotesi sulle prove false per incastrare qualcuno

Secondo Bruzzone, insomma, qualcuno ha fabbricato prove false per incastrare qualcun altro e allontanare i sospetti. "Questo è quello che mi consente di dire il materiale che ho in mio possesso".

La criminologa argomenta: "Quello che all’inizio era solo un sospetto o un’impressione è diventato un convincimento". A quel punto Nuzzi sottolinea: "Lei si sta giocando tutto dicendo queste cose in diretta".

"Non mi sto giocando niente", replica Bruzzone. "Dico le cose come stanno in base a quello che ho in mano. Il contenuto degli audio l’ho sentito con le mie orecchie. Si tratta di affermazioni che lasciano ampiamente intravvedere una ricostruzione orientata".

Alla richiesta di citare una di queste frasi, la psicologa declina: "Preferisco di no, altrimenti darei adito a ulteriori speculazioni. Posso però dire che in quegli audio ci sono passaggi davvero rilevanti, a mio modo di vedere. E meritano un doveroso vaglio di tipo giudiziario".

Alla domanda se questi messaggi vadano contro Andrea Sempio, Roberta Bruzzone risponde: "No, Sempio è una sorta di appendice. C’è anche lui, ma si punta su altri".