Garlasco, l'aggressione a Chiara Poggi sarebbe durata "tra i 15 e i 60 minuti" secondo la nuova ricostruzione

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Chiara Poggi avrebbe lottato col suo assassino. La colluttazione potrebbe essersi protratta fino a 60 minuti, durante i quali la ragazza avrebbe opposto all’aggressore una “difesa quantomeno passiva” ma senza escludere “una componente di difesa attiva”. È quanto si legge nella consulenza affidata dai pm di Pavia all’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco. La lotta della vittima con il killer, si legge, potrebbe essersi protratta da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 60, e in più fasi in diversi punti dell’abitazione.

Le quattro fasi dell’aggressione a Garlasco

Secondo la consulenza, il delitto di Garlasco si sarebbe consumato in quattro fasi distinte. La prima riguarda l’ingresso dell’assassino, entrato nella villetta di via Pascoli 8 di nascosto. Di fronte al divano della sala sarebbe scattata la prima aggressione, durante la quale la ragazza si sarebbe difesa a mani nude.

Poi la seconda fase: Chiara avrebbe tentato di fuggire, ma proprio di fronte all’ingresso l’assassino l’avrebbe aggredita nuovamente.

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La terza fase del delitto si sarebbe consumata di fronte alla porta del disimpegno della cantina, quindi Chiara Poggi avrebbe ricevuto i colpi mortali – nella quarta fase – mentre si trovava sulle scale.

Cattaneo sostiene che l’assassino potrebbe averla colpita con un martello che, ricordiamo, non è mai stato ritrovato.

Quanto è durata la lotta di Chiara Poggi contro l’assassino

Secondo il documento depositato da Cristina Cattaneo, “la vittima avrebbe posto in essere atti di difesa quantomeno passiva”, dunque avrebbe tentato di parare i colpi inferti dall’assassino.

Tutto ciò, tuttavia, “senza potersi escludere anche una componente di difesa attiva”. L’azione omicidiaria potrebbe essersi protratta, secondo “indagini immunoistochimiche”, da un minimo di 15-30 minuti a un massimo di 60. A provare una reazione sia passiva che attiva da parte di Chiara Poggi ci sarebbero “particolari a componente ferrosa che presentano elementi di compatibilità con quelli rilevati in corrispondenza delle lesioni craniche” e “piccole ecchimosi ed escoriazioni riscontrate” in vari punti del corpo.

Cosa potrebbe cambiare per Alberto Stasi

L’ipotesi sulla forbice temporale individuata per collocare nel tempo il delitto di Garlasco è fondamentale. Secondo i giudici della Cassazione, infatti, Alberto Stasi avrebbe impiegato 23 minuti per uccidere la fidanzata, un tempo durante il quale avrebbe raggiunto via Pascoli con la bicicletta, avrebbe aggredito Chiara, poi avrebbe inforcato nuovamente il velocipede e fatto ritorno a casa per mettersi a lavorare sulla tesi di laurea.

Un tempo che, per la difesa, sarebbe troppo breve rispetto a quello ipotizzato dagli esperti.