Garlasco, l'agitata telefonata tra Stasi e il padre e il paradosso della revisione del processo a fine pena

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gli ultimi sviluppi delle indagini sul delitto di Garlasco, che vedono Andrea Sempio sempre più vicino al rinvio a giudizio, hanno riacceso anche i riflettori sulla posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Le accuse formulate contro Sempio dai pm di Pavia sostengono che il 38enne avrebbe agito da solo dopo un presunto rifiuto sessuale della vittima. Una teoria che esclude automaticamente Stasi dalla scena del crimine. Quest’ultimo si è sempre proclamato innocente. Lo fece anche dieci giorni dopo la morte di Chiara, in una telefonata concitata con suo padre Nicola.

Garlasco: il dialogo tra il padre e Alberto Stasi

Se Sempio dovesse andare a processo, ci si troverebbe di fronte a uno scenario paradossale: da un lato Stasi in carcere e condannato in via definitiva, dall’altro l’amico di Marco Poggi accusato dai magistrati di aver ucciso da solo Chiara in quel drammatico 13 agosto del 2007.

Il programma di Rete 4 “Quarta Repubblica” ha pubblicato l’intercettazione di un dialogo concitato tra Stasi e il padre, avvenuto esattamente dieci giorni dopo la morte della giovane.

ANSA

“La nostra speranza è che trovino subito qualcosa su questa indagine – diceva preoccupato il genitore parlando con il figlio -, altrimenti è la nostra rovina in tutto e per tutto. Dobbiamo sollevarci. Devi tentare di tirarti su. Alberto, non puoi rimanere giù. Possibile che è tutto contro di noi? Non credo”.

“Peggio di così non poteva andare – la risposta disperata di Alberto – La persona sbagliata, nel luogo sbagliato, nel momento sbagliato. L’ho vista per ultimo io, l’ho trovata io. Ero a casa da solo. Non so, porc*… Non so quanto ci ho pensato a questo. Ma sono innocente”.

“Quello non lo metto in dubbio. Ma non abbiamo ancora i riscontri“, la chiosa del padre.

Nicola al figlio: “Tutto contro di noi, ma alla fine non hai fatto niente”

“Siccome c’è il dubbio, se non trovano altro, vado a processo io”, rifletteva l’allora studente.

“Lo so benissimo – proseguiva il signor Nicola – Ma stanno analizzando tutti i reperti. Hanno lavorato una settimana in quella casa. Fino adesso è tutto contro di noi. Alberto, però, non hanno scoperto tutto, non hanno finito le indagini. Ci vuole il suo tempo. Se poi c’è da difendersi, c’è da spendere, c’è da tribolare… Ma sei innocente“.

“Non basta perché con tutto il casino che c’è, se la prendono con me”, la replica di Alberto.

“Aspettiamo per piacere, ma non dobbiamo solo aspettare il peggio. Bisogna avere fiducia e essere ottimisti. E che caz**. Alla fine non hai fatto niente, porc* di una vacca. Faremo fatica a dimostrarlo, porc* puttan*, ma non hai fatto niente. Spenderemo un sacco di soldi ma sei innocente. Se non c’è un alibi è così”, concludeva il padre.

L’ipotesi della revisione del processo

Se Sempio dovesse essere rinviato a giudizio, di Garlasco si parlerà ancora per anni. Stasi richiederebbe probabilmente la revisione del processo, già domandata nel 2020 senza successo. Stavolta, però, avrebbe nuove “armi” da usare, quelle fornite dagli stessi pm che accusano il 38enne.

Qualora si arrivasse davvero alla revisione, inizierebbe un iter lungo e tortuoso, molto probabilmente lungo anni, con il paradosso che Stasi potrebbe aver già finito di scontare la sua pena prima ancora di ottenere un verdetto definitivo di proscioglimento.

Tornando a Sempio, nelle scorse ore i suoi legali hanno riferito che non risponderà alle domande nell’interrogatorio previsto per il 6 maggio a Pavia.