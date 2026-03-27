Garlasco, l'allarme di casa Poggi disattivato e riattivato tutte le notti prima del delitto, la mappa completa

Nell’intera settimana prima del delitto di Garlasco l’allarme perimetrale della villetta di casa Poggi era stato disattivato e riattivato tutte le notti. A Ore 14 Sera hanno tentato di sconfessare il mistero dell’attività del sistema di sicurezza di via Pascoli 8 che, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007, era stato disinserito in due tempi nel cuore del buio: una prima volta alle 00:57, una seconda volta all’1:50. L’ipotesi è che tutte le notti la ragazza disattivasse l’allarme per fare uscire i suoi gatti.

L’uso dell’allarme di casa Poggi nelle notti prima del delitto

Giovedì 26 marzo a Ore 14 Sera è stata esposta una mappa completa degli orari di attivazione e disattivazione – e viceversa – dell’allarme perimetrale di casa Poggi nella settimana prima del delitto.

Dallo studio di Milo Infante è stato fatto notare come l’utilizzo del sistema di sicurezza durante la notte fosse usuale, in via Pascoli 8. Lo stesso utilizzo effettuato nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007, quindi, non rappresenterebbe un’anomalia.

ANSA

La mappa dell’utilizzo del sistema di allarme, nella tabella presentata a Ore 14 Sera, parte dalla data del 5 agosto. Non è una scelta casuale: il 5 agosto 2007 Rita Preda, Giuseppe Poggi e Marco Poggi partirono per la vacanza in Trentino e Chiara Poggi rimase sola in casa insieme ai gatti Piuma e Minù.

E proprio la presenza dei due animali potrebbe spiegare quelle continue disattivazioni e riattivazioni dell’allarme nelle notti precedenti il delitto.

Alcuni esempi dalla mappa degli orari

Ad esempio, ad eccezione delle notti tra il 5 e il 6 e tra il 6 e il 7 – quando Chiara disattivò l’allarme rispettivamente alle 22:32 e alle 22:24 – nella notte tra il 7 e l’8 agosto la ragazza disattivò l’allarme alle 00:58 per poi riattivarlo subito dopo. Lo stesso avvenne nella notte tra l’8 e il 9 agosto, quando Chiara Poggi disattivò l’allarme alle 23:53 per poi riattivarlo un minuto dopo.

Tra il 9 e il 10 agosto il sistema di sicurezza fu disattivato a mezzanotte e mezza e fu riattivato due minuti dopo. Tra il 10 e l’11 agosto, ancora, l’allarme fu disattivato a mezzanotte e 36 minuti per poi essere ripristinato un minuto dopo. Ancora più esteso fu l’orario di attività nella notte tra l’11 e il 12 agosto: Chiara disattivò il sistema alle 2:05 e lo riattivò alle 2:07.

Cosa fece Chiara Poggi la notte prima del delitto di Garlasco

Su cosa fece Chiara Poggi nei giorni precedenti al delitto di Garlasco si ha poca letteratura, a parte alcuni messaggi inviati e pubblicati da varie riviste. Si sa, piuttosto, che trascorse la sera del 12 agosto almeno fino all’1 di notte insieme al fidanzato Alberto Stasi. I due consumarono una pizza da asporto presso la villetta di via Pascoli 8. In tarda serata Stasi fece un breve ritorno presso la sua abitazione, in via Carducci, per occuparsi del cane e rientrò da Chiara dieci minuti dopo.

Stasi lavorò alla tesi di laurea, probabilmente con il supporto della fidanzata, poi in ultima istanza guardarono insieme un film. Quindi l’ex bocconiano fece ritorno a casa e lasciò Chiara sola in casa per la notte. A scandire i tempi di quella serata sono anche i tempi dell’allarme di casa Poggi: a mezzanotte e un minuto fu disattivato e riattivato un minuto dopo; alle 00:57 fu nuovamente disattivato e riattivato alle 00:59, probabilmente nel momento in cui Stasi lasciò la villetta per fare rientro a casa.

Infine, restando nel contesto della notte, fu disattivato e riattivato un’ultima volta, per pochi secondi, all’1:50. Uno dei nodi delle indagini è rappresentato proprio da questa attività nel cuore della notte: perché Chiara, dopo l’uscita di scena di Alberto, disattivò il sistema di sicurezza a quell’ora?

Preso atto della mappa completa dell’attività dell’allarme in tutta la settimana precedente al delitto, salvo le eccezioni delle notti tra il 5 e il 6 agosto e tra il 6 e il 7 agosto, l’utilizzo del sistema di sicurezza nel cuore della notte era consuetudine, in via Pascoli 8. Per quanto ritenuta dagli inquirenti “poco credibile” l’ipotesi di una volontà di Chiara di far uscire i due gatti dalla casa, con questi dati in chiaro si potrebbe rafforzare questa tesi. Sugli orari indicati per il delitto, il 27 marzo, l’avvocata Giada Bocellari ha chiarito ancora una volta che quell’ipotesi temporale non fu stabilita dal giudice Vitelli che assolse Stasi, ma dalla Procura, dalla Procura Generale e dalla parte civile sulla base dell'”assenza di un alibi dell’imputato”, un dato che la legale definisce “la vergogna di questo processo”.