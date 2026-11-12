Garlasco, l'appello di Sempio al gup dopo la richiesta di rinvio a giudizio: "Spero non si faccia influenzare"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Andrea Sempio torna a parlare dopo la richiesta di rinvio a giudizio nel caso Garlasco. L’indagato nel nuovo filone per l’omicidio di Chiara Poggi, intervistato da Porta a Porta ha mandato un messaggio al gup, esprimendo la speranza di chiarire la propria posizione senza arrivare al processo.

L’appello e la speranza di Andrea Sempio

Intervistato da Porta a Porta, Andrea Sempio ha espresso la speranza di chiarire la propria posizione senza arrivare al processo, rivolgendo un appello al giudice chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio.

“Menomale che finalmente è arrivata. Nulla che non ci aspettassimo, speriamo di fare tutto il più in fretta possibile“. Con queste parole ha commentato a Porta a Porta l’avvicinarsi dell’udienza preliminare, fissata per il 25 febbraio 2027, un passaggio decisivo per la sua posizione nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.

ANSA

Sempio, al centro delle nuove indagini sull’omicidio, ha spiegato di guardare con fiducia al confronto giudiziario, nella speranza di riuscire a chiarire tutti gli elementi che lo riguardano. Alla domanda sulla possibilità di risolvere i dubbi emersi durante le indagini, ha risposto: “In generale sì, spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare e di non andare oltre. Però penso sia fattibile”.

Il momento più significativo dell’intervista è arrivato quando gli è stato chiesto cosa volesse dire al gup, il giudice per l’udienza preliminare che dovrà valutare la richiesta di rinvio a giudizio: “Comprendo che sia in una posizione complicata, ma confido che sapranno fare il loro lavoro nel migliore dei modi. Che non si facciano influenzare da tutta la pressione che c’è“, ha dichiarato Sempio, facendo riferimento all’attenzione mediatica che continua ad accompagnare il caso Garlasco.

Quando sarà l’udienza preliminare di Sempio

Sui tempi della procedura era intervenuta anche l’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, che ha spiegato come il termine di nove mesi previsto per fissare l’udienza preliminare non aveva carattere perentorio, ma ordinatorio.

La legale ha tuttavia evidenziato che il confronto davanti al giudice potrebbe richiedere più di una seduta. “Temo che sarà bifasica, ovvero che saranno più udienze perché in una non potremo risolvere tutto”, ha spiegato.

Secondo Taccia, la fissazione tempestiva dell’udienza sarebbe nell’interesse di tutte le parti coinvolte. Quanto alla strategia difensiva, l’avvocata ha ribadito la necessità di mantenere la concentrazione sugli atti dell’inchiesta, senza lasciarsi condizionare dalle polemiche.

“Se ci concentriamo sui problemi non lavoriamo più, quindi lucidità e carte in mano”, ha affermato, sintetizzando l’approccio con cui la difesa intende affrontare il prossimo passaggio giudiziario.

I video di Sempio e la spiegazione della difesa

Durante l’intervista a Porta a Porta è stato affrontato anche il tema dei video di Andrea Sempio circolati pubblicamente, che hanno suscitato discussioni e interpretazioni sul suo conto. Alla domanda se quei filmati fossero stati compresi correttamente, Sempio ha risposto senza esitazioni: “No, quello no. Credo esattamente al contrario molte cose. Ma dimostreremo anche quello”.

A fornire ulteriori chiarimenti è stata ancora Angela Taccia, che ha raccontato di aver esaminato personalmente i contenuti per comprenderne l’origine e il significato: “Da avvocato non dovrei spiegare, ma siccome sono curiosa ho guardato, ho capito ed è tutta roba che lui aveva studiato per i corsi di autodifesa”.

La legale ha precisato che, secondo la sua ricostruzione, i filmati riguardavano spiegazioni relative ai comportamenti dei predatori, inserite in un contesto formativo. “Deplorevole sì o no, questo è”, ha aggiunto. La difesa contesta dunque le interpretazioni attribuite ai video e intende chiarirne il contesto.

Intanto l’attenzione resta concentrata sull’udienza preliminare, nella quale il gup dovrà stabilire se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio oppure disporre il non luogo a procedere.