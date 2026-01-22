Garlasco, l'assassino di Chiara Poggi è fuggito dal retro? La seconda porta, il canale e la strada parallela
L'assassino di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco, potrebbe essere fuggito dal retro della villa in cui si è consumato l'omicidio?
Nel delitto di Garlasco c’è un nuovo interrogativo: l’assassino (o gli assassini) di Chiara Poggi potrebbe essere fuggito dal retro? L’attenzione è rivolta sulla porta alle spalle della villetta della famiglia Poggi, che affaccia sulla campagna. Uscendo da quella porta c’è un canale. Superata la campagna, si arriva a una strada che corre parallela a quella principale che immette nel paese.
La via di fuga alternativa nel delitto di Garlasco
“Il killer di Chiara Poggi potrebbe essere fuggito dal retro?“: è questo l’interrogativo che si pone la trasmissione Mattino Cinque nella mattinata di giovedì 22 gennaio. Il programma condotto da Federica Panicucci ha dedicato a questo scenario alcuni servizi, in cui l’attenzione si è concentrata sulla porta sul retro della villetta della famiglia Poggi.
L’abitazione dei Poggi, infatti, ha sul retro una porta che conduce a una zona di campagna “non complicata da attraversare”, da cui si arriva a una strada secondaria parallela alla strada principale che immette al paese. Lì, inoltre, è presente un canale.
Dove conduce la porta sul retro della villetta dei Poggi
Nel servizio di Mattino Cinque, l’inviato ha descritto “una via di fuga ben coperta da occhi indiscreti“. E ha detto: “Da qui si arriva a una strada secondaria da cui si può giungere più avanti all’ingresso della casa dove abitava nel 2007 la nonna di Andrea Sempio e dove lo stesso Sempio ha dichiarato di essere stato due volte la mattina del delitto, alle 11 e dopo pranzo col padre”.
Il giornalista ha anche posto l’attenzione su un canale presente in quell’area, “che diramandosi più avanti, pare si colleghi a quel canale dove 9 giorni dopo l’omicidio fu ritrovato un sacco con dei vestiti”.
Sulla scena del delitto di Garlasco più persone? L’ipotesi
Quando è stata mappata nuovamente la villetta Poggi – ha ricordato l’inviato della trasmissione Mediaset – è stato usato un drone per delineare i confini e valutare tutte le possibili vie di fuga dopo il delitto.
Il nuovo interrogativo sul possibile percorso dell’assassino (o gli assassini) di Chiara Poggi è nato anche in relazione all’ipotesi che sulla scena del crimine fossero presenti più persone.
“Qualcuno potrebbe essere andato via dalla porta principale e qualcun altro dal retro per disfarsi, per esempio, di armi e vestiti e di cose che non potevano essere portate da chi usciva dall’altra parte”, ha spiegato l’inviato nel servizio di Mattino Cinque.