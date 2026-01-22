Garlasco, l'assassino di Chiara Poggi è fuggito dal retro? La seconda porta, il canale e la strada parallela

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel delitto di Garlasco c’è un nuovo interrogativo: l’assassino (o gli assassini) di Chiara Poggi potrebbe essere fuggito dal retro? L’attenzione è rivolta sulla porta alle spalle della villetta della famiglia Poggi, che affaccia sulla campagna. Uscendo da quella porta c’è un canale. Superata la campagna, si arriva a una strada che corre parallela a quella principale che immette nel paese.

La via di fuga alternativa nel delitto di Garlasco

“Il killer di Chiara Poggi potrebbe essere fuggito dal retro?“: è questo l’interrogativo che si pone la trasmissione Mattino Cinque nella mattinata di giovedì 22 gennaio. Il programma condotto da Federica Panicucci ha dedicato a questo scenario alcuni servizi, in cui l’attenzione si è concentrata sulla porta sul retro della villetta della famiglia Poggi.

L’abitazione dei Poggi, infatti, ha sul retro una porta che conduce a una zona di campagna “non complicata da attraversare”, da cui si arriva a una strada secondaria parallela alla strada principale che immette al paese. Lì, inoltre, è presente un canale.

ANSA

Dove conduce la porta sul retro della villetta dei Poggi

Nel servizio di Mattino Cinque, l’inviato ha descritto “una via di fuga ben coperta da occhi indiscreti“. E ha detto: “Da qui si arriva a una strada secondaria da cui si può giungere più avanti all’ingresso della casa dove abitava nel 2007 la nonna di Andrea Sempio e dove lo stesso Sempio ha dichiarato di essere stato due volte la mattina del delitto, alle 11 e dopo pranzo col padre”.

Il giornalista ha anche posto l’attenzione su un canale presente in quell’area, “che diramandosi più avanti, pare si colleghi a quel canale dove 9 giorni dopo l’omicidio fu ritrovato un sacco con dei vestiti”.

Sulla scena del delitto di Garlasco più persone? L’ipotesi

Quando è stata mappata nuovamente la villetta Poggi – ha ricordato l’inviato della trasmissione Mediaset – è stato usato un drone per delineare i confini e valutare tutte le possibili vie di fuga dopo il delitto.

Il nuovo interrogativo sul possibile percorso dell’assassino (o gli assassini) di Chiara Poggi è nato anche in relazione all’ipotesi che sulla scena del crimine fossero presenti più persone.

“Qualcuno potrebbe essere andato via dalla porta principale e qualcun altro dal retro per disfarsi, per esempio, di armi e vestiti e di cose che non potevano essere portate da chi usciva dall’altra parte”, ha spiegato l’inviato nel servizio di Mattino Cinque.