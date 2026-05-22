Garlasco, l'audio dei genitori di Andrea Sempio sullo scontrino: sembra che la madre stia piangendo

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’alibi di Andrea Sempio ha iniziato a scricchiolare da alcune settimane. Lo scontrino del parcheggio di Vigevano, esibito ai carabinieri il 4 ottobre 2008 nel mezzo di un interrogatorio, non sarebbe stato stampato personalmente dall’indagato, almeno secondo quanto sostenuto dalla Procura di Pavia. Un’intercettazione tra Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, i suoi genitori, rappresenterebbe uno degli indizi di colpevolezza secondo l’accusa. L’interpretazione dei pm è quella che vorrebbe una sorta di confessione della madre, che ascoltando l’audio sembrerebbe piangere: "È colpa mia".

L’audio dell’intercettazione: cos’hanno detto i genitori

L’audio dell’intercettazione del 22 ottobre 2025 è stato diffuso da Mattino 5, trasmissione Mediaset, venerdì 22 maggio.

Si aprirebbe con Daniela Ferrari in lacrime, "è colpa mia, gli ho detto io di tenere lo scontrino, gli ho rovinato la vita all’Andrea".

Il marito, Giuseppe Sempio, sembrerebbe risponderle così: "Ancora, adesso, tutte le colpe… allora tutte le colpe sono tute… vado a prendere le catene? Vado a prendere le catene? Ma cosa stai dicendo? Chiunque l’avrebbe tenuto, se tieni tutti gli scontrini del mondo… non ricominciare [incomprensibile], stai tranquilla…".

E ancora, la donna: "Ho rovinato io la vita".

Giuseppe Sempio: "Ma non dire s******** [incomprensibile], a pensare alle cose, le cose, le cose… rovinato la vita per quello scontrino lì? [incomprensibile] Perché devi dire le cose… meno male che l’ha tenuto, ma meno male! Ho rovinato la vita all’Andrea… l’Andrea era a casa e basta… [incomprensibile]… no a [incomprensibile]… nei bar.. le vai a cercare tutte te, cerchi tutte le cose per farti del male, io non so il perché… il ragazzo era a casa e lo sai anche tu che era a casa, e basta… te eri a Gambolò… poi, un momento, abbiamo sempre sostenuto che sullo scontrino non era un alibi [incomprensibile]… il figlio… [incomprensibile]… perché se lei l’hanno ammazzata a quell’orario lì, lui era a casa… cosa stai dicendo? Io non lo so [incomprensibile]. Io non capisco perché ti prende di pensare a quelle cose lì… ti vengono in mente… incredibile, te le vai a cercare te… meno male che l’abbiamo tenuto! Ma meno male! Ma sai che è… adesso… mah… e meno male… pensa se non lo avessi tenuto! […] È gli altri che lo devono dimostrare, no noi!".

La linea della difesa sullo scontrino

Dopo la chiusura delle indagini, la difesa ha ricevuto gli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

I legali di Sempio, in riferimento alla vicenda dello scontrino, hanno dichiarato che "non esiste una frase — che pur troviamo negli atti d’indagine — secondo la quale Giuseppe (il padre, ndr) afferma che lo scontrino lo ha fatto la moglie. Anzi, ironizzano su questa versione".

Il riferimento è a un’altra parte dell’intercettazione, in cui si sente Daniela Ferrari ridere mentre dice "il super testimone che dice che lo scontrino [incomprensibile], l’Andrea, va che son c******* forti! Allora, adesso c’è un familiare che dice che lo scontrino non lo ha fatto né l’Andrea né i suoi familiari".

Giuseppe Sempio replica, anche lui ridendo: "Come fa ad averlo? Gliel’ha dato lui? Non so! Chi è che gliel’ha dato? Cioè, la domanda da fargli è quella lì… vabbè… estremizzare le cose che poi son c******, perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu! Secondo lui, ha detto che non lo hai fatto tu, non l’ha fatto il figlio, non l’ho fatto io, e vabbè. Lo avrà dato lui al figlio! Ma robe da matti… che manica di diabolici… lo scontrnto… l’ha documentato! Va bene! Fammi vedere! Ma pazzesco! Un familiare! Testimoni! Escono testimoni come…".

Interviene la moglie: "A Garlasco ci sono più testimoni che abitanti".

La chiosa del marito: "Ne vengono fuori un sacco! Ne usciranno fuori ancora un po’! Bisogna vedere! Roba da matti!".

Pronte le consulenze della difesa di Sempio

Le consulenze a sostegno dell’innocenza di Andrea Sempio sarebbero pronte.

Il pool difensivo, che giovedì 21 maggio si è riunito a Reggio Emilia nello studio dell’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori insieme ad Angela Taccia, dovrebbe depositarle all’inizio della prossima settimana.

C’è tempo fino al 27 maggio, quando scadranno i 20 giorni dalla notifica della chiusura delle indagini, avvenuta il 7 dello stesso mese.

Si tratta di 6 relazioni che, secondo ANSA, dovrebbero essere accompagnate da una memoria dei difensori che punta a smontare il capo di imputazione.

Oltre quella personologica, ce ne sarebbero anche una medico-legale sulle cause e i tempi del decesso, e una antropometrica, per verificare se le impronte possano collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell’assassino.

Non è ancora chiaro se Andrea Sempio si sottoporrà all’interrogatorio.