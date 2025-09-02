Garlasco, l'audio della telefonata tra Alberto Stasi e la mamma di Chiara Poggi un mese dopo l'omicidio
La trasmissione Quarta Repubblica ha diffuso l’audio di una telefonata tra Alberto Stasi e la madre di Chiara Poggi un mese dopo il delitto di Garlasco
Circa un mese dopo il delitto di Garlasco, Alberto Stasi ha chiamato la madre di Chiara Poggi. Nell’audio della telefonata, risalente al 28 settembre 2007, si sente l’ex fidanzato di Chiara chiedere informazioni alla madre della vittima sui giorni di apertura del cimitero. Nel corso della chiamata la donna spiega ad Alberto Stasi che "ora siamo due parti contrapposte".
- La telefonata tra Alberto Stasi e Rita Preda, madre di Chiara Poggi
- Le informazioni sul cimitero chieste da Stasi
- I dubbi sull’opportunità di incontrarsi
La telefonata tra Alberto Stasi e Rita Preda, madre di Chiara Poggi
La telefonata tra Alberto Stasi e Rita Preda, madre di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, è stata mandata in onda nella puntata di lunedì primo settembre dalla trasmissione Quarta Repubblica.
Nel corso della stessa puntata, condotta da Nicola Porro, si è discusso di altri aspetti del delitto di Garlasco e delle presunte prove ignorate nel corso delle indagini.
Le informazioni sul cimitero chieste da Stasi
La telefonata di Alberto Stasi alla madre di Chiara Poggi avviene poco più di un mese dopo il delitto di Garlasco, il 28 settembre 2007. "Ciao Rita sono Alberto", si apre così la telefonata, che mostra le due persone sicuramente provate da quanto accaduto una quarantina di giorni prima.
Dopo aver chiesto come stesse, Alberto Stasi chiede alla donna se il cimitero è chiuso il lunedì o il mercoledì.
La sua intenzione, infatti, è quella di andare a trovare Chiara e Rita Preda risponde "vai che Chiara è contenta", ma il ragazzo si mostra dubbioso a causa della possibile presenza dei giornalisti. Quindi la madre di Chiara Poggi gli consiglia di "andare verso sera".
I dubbi sull’opportunità di incontrarsi
Sempre il problema della presenza dei giornalisti induce i due a rimandare l’incontro per parlarsi di persona.
A questa richiesta, però, la madre di Chiara Poggi mette in guardia Alberto Stasi: "Alberto te l’ho sempre detto che io e te siamo… purtroppo adesso siamo due parti contrapposte, passerà". Come spiega Rita Preda "dobbiamo aspettare ancora un po’ a vederci, questa situazione deve chiarirsi un po’". Il timore di Alberto Stasi, inoltre, è quello di portare i giornalisti che lo seguono a casa della madre dell’ex fidanzata a Garlasco.
Tuttavia, nel corso della telefonata sia Alberto che Rita si dicono contenti di essersi sentiti, e si scambiano reciproci saluti ai familiari.