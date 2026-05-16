Garlasco, l'audio delle dichiarazioni di Alberto Stasi in aula prima dell'Appello bis: "Sono innocente"

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Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 15 maggio è stato trasmesso l’audio integrale delle dichiarazioni spontanee che Alberto Stasi fece prima della sentenza del processo d’Appello bis, nel 2014, quando fu condannato per la prima volta. L’imputato, in aula con l’accusa di essere il responsabile del delitto di Garlasco, confidava nel "senso di giustizia" e non nella "necessità di trovare un colpevole".

Le dichiarazioni spontanee di Alberto Stasi in Aula

Il 17 dicembre 2014 Stasi ha ricevuto la prima condanna al termine del processo d’Appello bis per il delitto di Garlasco. Prima del verdetto l’imputato, che era già stato assolto in primo grado e in appello, aveva rilasciato dichiarazioni spontanee davanti ai giudici.

L’audio integrale di quell’intervento è stato trasmesso per la prima volta dal programma televisivo Quarto Grado nel corso della puntata di venerdì 15 maggio.

Nelle sue dichiarazioni Stasi ripercorreva, con tono critico, l’operato degli inquirenti nei suoi confronti. Prima di tutto, però, ricordava che "Chiara non era una sconosciuta per me", affermando che "ci si concentra sui dettagli".

"Dopo sette anni e mezzo, otto quasi, ne ho viste di tutti i colori", sottolineava, lamentando anche che sin dall’inizio delle indagini "vengo aggredito brutalmente per qualcosa che non ho fatto".

Il dettaglio dei pedali

Come noto, tra i famosi sette indizi contro Stasi c’era anche quello dello scambio di pedali. L’imputato avrebbe scambiato i pedali di una bicicletta per nascondere le tracce che lo avrebbero collocato sulla scena del delitto.

"Può essere una banalità", diceva in aula, raccontando di aver trascorso l’estate "additato come quello che scambiava i pedali", verità poi ribaltata "a ottobre" quando una "consulenza tecnica" richiesta dal "procuratore generale" aveva "matematicamente escluso lo scambio dei pedali". "Io lo sapevo", aggiungeva, e si chiedeva: "È giusto che si dica così? Io non credo".

L’analisi del suo computer

Il computer di Alberto Stasi è stato uno degli elementi di maggiore interesse e dibattito tra le parti, sin dalle prime indagini. E proprio durante le prime indagini emersero anomalie sulla gestione del dispositivo. Stasi ne aveva parlato in aula, affermando che "i carabinieri hanno salvato la tesi" e "sicuramente questa azione involontaria ha cancellato il mio alibi".

Questa anomalia era venuta fuori due anni dopo con il lavoro dei periti informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti, nominati dal gup Stefano Vitelli, che con una relazione di 200 pagine individuarono nel pc di Stasi un’attività avviata alle 9:35 e terminata alle 12:20. "In silenzio ho dovuto seguire tutto questo, perché la mia parola non conta mai nulla", diceva in aula Alberto Stasi.

L’appello ai giudici prima della condanna per Garlasco

"Sono andati addirittura dal mio pediatra", continuava Stasi. "Cosa avrebbe dovuto dire? Che avevo avuto il morbillo?", con questa affermazione Stasi denunciava l’accanimento degli investigatori nei suoi confronti: "Sono l’unico che ha avuto questo trattamento", mentre sarebbe stato più logico "mettere tutti sotto l’ennesimo controllo".

Infine, Stasi si rivolgeva ai giudici: "Avete in mano la mia vita" e sperava che il lavoro dei giudici venisse "guidato da un senso di giustizia e non da una necessità di trovare un colpevole in un innocente".